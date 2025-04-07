警一連三日東九反酒後駕駛行動　新蒲崗油塘拘7人涉醉駕及藏毒

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊人員，於4月5日至4月7日在區內展開打擊「酒後駕駛」行動。行動中，人員共拘捕5名司機及2名乘客，並向15名司機發出口頭警告。警方重申，酒後駕駛、超速駕駛及危險駕駛是嚴重罪行，一經定罪，可能會被判處監禁和停牌。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。



警方在東九龍一連三日進行反酒駕行動，拘捕7名男子。(警方圖片)

其中，人員於4月5日在鯉魚門徑發現一輛私家車搖擺不定，遂上前截查。經初步調查，車上一名41歲姓樊本地男司機涉嫌「酒後駕駛」被捕；人員4月6日於新蒲崗太子道東，發現3輛私家車搖擺不定，遂上前截查。經初步調查，3名年齡介乎37至47歲的本地男司機，涉嫌「酒後駕駛」被捕。以上所有被捕人已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

另外，特遣隊人員於7日凌晨2時左右，沿太子道東巡邏期間，發現一輛銀色私家車形迹可疑，遂尾隨調查。人員在太子道東近彩虹道截停該輛私家車，並在車上檢獲約一克的懷疑可卡因，市值約850元。警方遂以「管有危險藥物」拘捕車上29歲姓林男司機、以及2名分別姓繆及姓陳的男乘客。此外，男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。3名被捕人正被扣留調查，案件交由黃大仙警區行動支援組跟進。

警方在東九龍一連三日進行反酒駕行動，拘捕7名男子。(警方圖片)

警方在東九龍一連三日進行反酒駕行動，拘捕7名男子。(警方圖片)

警方在東九龍一連三日進行反酒駕行動，拘捕7名男子。(警方圖片)

警方在東九龍一連三日進行反酒駕行動，拘捕7名男子。(警方圖片)

警方在東九龍一連三日進行反酒駕行動，拘捕7名男子。(警方圖片)