黃竹坑群育學校15歲學生涉擸櫈再施鐵頭功　傷兩職員被捕

位於黃竹坑的群育學校香港青少年培育會陳南昌紀念學校白普理宿舍，一名15歲男學生懷疑擸櫈威嚇職員，然後施「鐵頭功」撼傷職員，另一名職員制止時亦受傷。涉事男學生涉嫌襲擊致造成實際身體傷害被捕，警方正調查事件起因。



今日（7日）黃竹坑南朗山道38號一間群育學校，一名15歲學生用手襲擊一名職員。（翁鈺輝攝）

今日（7日）上午9時許，警方接報黃竹坑南朗山道38號一間群育學校，一名15歲學生涉嫌襲擊職員被捕。據報，該名男生擸櫈威嚇職員，33歲男職員見他情緒激動，於是疏散在場人士。男職員走過男生身邊時，被施鐵頭功，造成眼腫、頭暈等傷勢。

另一名25歲男職員制止期間，身軀撞牆導致頸傷、腰痛及頭腫。兩名職員被送往律敦治醫院治理。至於該名15歲男生，則涉嫌襲擊致造成身體傷害（AOABH）被警方拘捕。

今日（7日）黃竹坑南朗山道38號一間群育學校，一名15歲學生用手襲擊一名職員。（翁鈺輝攝）

網頁介紹，香港青少年培育會前身為「香港兒童安置所」，由聖公會何明華會督於1948年倡議創立，1993年易名為「香港青少年培育會」，主要為一些有個人行為、情緒或學習方面具適應困難的男學生以提供良好的學習機會。

該會設有中學課程及住宿照顧，透過融合院舍訓練及教育服務，幫助有需要的青少年重新融入社群，建立正確的價值觀和積極的人生觀。