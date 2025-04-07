車cam｜大埔停車場Benz倒車兩撞尾隨車　女司機：冇諗過你跟咁貼

今日（7日）網上瘋傳一段車cam影片，可見今早約11時54分，大埔東昌街康體大樓停車場內，一輛平治私家車在路口右轉至一半時，突打死火燈停下倒車，打斜撞向cam車車頭。惟平治駛前後又再倒車， 給果重蹈覆徹，右邊車身再撞向cam車。連撞兩次，旁邊一輛白色Tesla亦嚇至慌忙褪後。



意外後，片主向平治女司機怒斥：「邊有人咁樣調頭㗎？你咪兜個圈囉！」女司機則反駁稱：「我真係冇諗過你跟得咁貼，第二下呢就我唔啱。」她又表示很早已經打了「壞車燈」，最後片主表示報警，雙方褪車避免阻塞車道，影片就此結束。



黑色平治停下打死火燈倒車，連撞尾隨私家車兩次。（facebook／車cam L（香港群組））

片段引起網民熱議，不少人炮轟該名女司機駕駛態度，「打咗壞車燈就倒車唔使睇鏡？」、「如果係人，畀佢撞死啦！」、「唔夠入再入啲，最好笑係連T車都怕左佢！」亦有人批評片主「你跟到佢咁貼博撞？」，即引起其他網民一面倒撻伐，怒斥「跟得貼就要捱撞？你搭地鐵迫巴士係咪搏比人打？」

警方表示，今日（7日）中午12時07分接獲一名姓梁男司機報案，指在大埔東昌街康體大樓停車場內，遭一輛私家車撞到，事件中無人受傷，最後梁男與涉事女司機，兩人自行和解處理。

女司機向後方司機稱：「冇諗過你跟得咁貼」（facebook／車cam L（香港群組））

平治駛前再次倒車。（facebook／車cam L（香港群組））