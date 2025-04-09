大家樂MMA｜疑搭枱敲枱惹不滿　3地盤漢動武一傷　旁人：搵食咋嘛

地盤工人在大家樂餐廳打鬥影片瘋傳網上。影片可見，一名淺藍反光衣的男子，與一名灰衣漢和另一名身穿灰色反光衣男子，先後抱作一團扭打，拳腳相向。大批食客在場圍觀，其中一名頭巾男與一名大家樂職員，分別嘗試阻止涉事3人，其中頭巾男先阻止灰反光衣男擸櫈施襲，再箍頸拉開灰衣漢，阻止他繼續毆打淺藍衣男。影片結束之際，有人稱「搵食咋嘛，咁又有咩用呢」；淺藍衣男則倒地不起。



據了解，事發在將軍澳日出康城大家樂，其中兩名涉事男子疑「搭枱」後敲擊桌面，令正在用膳的另一男子不滿，雙方初則口角，繼而動武。其中一名33歲男子被眼及耳受傷並感胸口痛，被送往將軍澳醫院治理；警方將案件列作「襲擊致造成身體傷害」，正追緝兩名涉案男子。



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影片甫開始，已見淺藍衣男與灰衣漢抱成一團，拳來腳往，隨後灰反光衣男亦衝前「加入戰團」，以手肘「鋤」向淺藍衣男背部及拳打對方。當時大家樂內坐滿地盤工人，旁人見狀曾大叫「喂喂喂喂」勸阻，亦有大家樂職員上前勸阻3人，但灰反光衣男打至興起，反手推開職員，更幾乎打中其面部。一名戴頭巾男子見狀走近，從後箍頸拉開灰反光衣男。

另一邊廂，淺藍衣男子趁機跳起，飛拳打向灰衣漢不果，反被鎖頸後一拳打向臉部，他隨後拿起坐椅反擊失敗，有圍觀者大叫「現場直播呀，唔X食呀」，更有人稱「報警喇喂」。

鏡頭一轉，灰衣漢已騎在淺藍衣男身上，職員及頭巾男再上前勸阻。惟先前被拉開的灰反光衣男，疑見淺藍衣男處於下風，再次上前企圖「擸櫈」施襲，幸頭巾男及時制止。現場有圍觀者再出口勸各人停手：「唔好X打！人都死呀！」

惟灰衣漢繼續騎着淺藍衣男，頭巾男見狀再出手箍頸拉開灰衣漢，着他「唔好呀，唔好打啦好唔好呀？」灰衣漢此時終於冷靜下來，叫頭巾男「放手」，頭巾男亦應該放開他。此時淺藍反光衣男子已攤在地上被「K.O.」，職員上前了解。影片就結束時，有人稱「搵食咋嘛大家！」

警方表示，今日（9日）中午12時04分接報，將軍澳康城路1號的大家樂，一名姓鄭（33歲）男子用膳期間，被兩名年約50至55歲、身穿地盤服裝的男子「搭枱」，其間該兩名男子懷疑敲枱引起不滿，鄭男與兩人口角，其後被襲擊。

鄭男左眼眼角紅腫、左耳擦傷流血及感胸口痛，被送往將軍澳醫院治理。案件列作「襲擊致造成身體傷害」，交由將軍澳警區刑事調查第1隊跟進，警方正追緝兩名施襲男子。