海關上水搗兩私煙倉　檢$190萬貨拘37歲男司機

香港海關今日（9日）於上水搗破兩個私煙儲存及分銷中心，檢獲共約43萬支懷疑私煙，市值約190萬元，應課稅值約140萬元。



行動中關員拘捕一名報稱貨車司機的37歲男子，他被捕時正在搬運私煙。海關相信，有關貨倉的私煙供應予北區一帶。



被捕男子37歲，報稱貨車司機，被捕時正在搬運私煙。（王譯揚攝）

海關今日（9日）下午約6時，發現一名男子從上水天光甫一個單位內，搬運紙箱到一輛停泊在外的貨車上，形跡可疑，於是上前截查該名男子。人員其後在該貨車內，發現約5萬支懷疑私煙，於是拘捕該名男子，隨即將他帶到上述單位內搜查，並於單位內再搜獲約30萬支懷疑私煙。

海關今日（9日）於上水搗破兩個私煙儲存及分銷中心。（王譯揚攝）

經調查後，海關人員押解被捕男子，附近另一個相信亦為私煙儲存倉庫的單位搜查，搜獲約8萬支懷疑私煙。行動中，檢獲的私煙總共43萬支，市值約190萬元，應課稅值約140萬元。被捕男子37歲，報稱貨車司機，現正被扣留調查。

被捕男子當時正從上水天光甫一個單位內，搬運紙箱到一輛停泊在外的貨車上。（王譯揚攝）

香港海關稅收罪案調查科稅收調查第二組調查主任戴萬新指，被捕男子為減低風險，利用位置偏遠和隱蔽的單位作私煙儲存中心，企圖躲避海關偵查。海關相信是次行動已成功搗破一個供應北區一帶的私煙儲存及分銷中心，將繼續追查私煙來源及去向，不排除有更多人被捕。

被捕男子為減低風險，利用兩個位置偏遠和隱蔽的單位作私煙儲存中心。（王譯揚攝）

海關強調，買賣私煙同屬違法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年。市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/），舉報懷疑私煙活動。