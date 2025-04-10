銅鑼灣AXA辦公室爆竊｜83職員失近$13萬　警拘1男揭尾隨職員潛入

銅鑼灣時代廣場AXA安盛保險公司辦公室遭人爆竊，警方經調查後，拘捕一名男子。灣仔警區刑事部高級督察高加宜今午（10日）交代案情時指，週一（7日）接獲報案，指上址約有83名職員的桌面及抽屜，有現金及利是不翼而飛，涉款約12.9萬元。案件現由灣仔警區重案組第二隊跟進。



警方經調查發現，一名男子於3月31日下午4時許的放工時間，尾隨職員進入辦公室並逗留一晚，於翌日早上7時許才離開。經情報分析、深入調查及翻查大量閉路電視後，警方鎖定疑犯身份及展開行動，最終於昨早（9日）將軍澳將其緝拿歸案。被捕人為32歲中國籍本地男子，報稱無業，現正被扣留調查中。



約83名職員的桌面及抽屜，有現金及利是不翼而飛，涉款約12.9萬元。（羅日昇攝）

根據《刑事罪行條例》第11條，爆竊罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年。警方對此罪行絕不容忍，必定果斷執法，保障市民及商業機構的財產安全。

警方亦提醒大廈管理公司與其他企業機構，提高防罪意識；職員於上下班等繁忙時段，應留意有沒有可疑人士尾隨進入辦公室，以及避免貴重物品放在當眼處。視乎需要，安排保安人員進行巡邏及夜間檢查。

灣仔警區刑事情報組暨灣仔警區重案組第二隊高級督察高加宜交代案情。

此外，警方在罪案黑點加裝閉路電視，加強整體治安管理，提升罪案偵查效率，並對潛在罪犯起阻嚇作用，為市民提供安全的生活和工作環境。復活節假期將至，警方亦呼籲市民外遊或外出時，務必鎖好門窗，如遇可疑人士，請立即報案求助。

銅鑼灣時代廣場AXA保險公司遭爆竊，4月7日晚有便衣探員到場調查。（陳浩然攝）

事發於周一（7日）傍晚約6時半，警方接獲涉事保險公司一名職員報案，指辦公室內有多名職員的財物不翼而飛。警方將案件列作「爆竊」處理，交由灣仔警區刑事調查隊第5隊跟進。

據了解，該公司職員親往跑馬地警署報案，指同事分別放在辦公室桌面或櫃桶內的現金不翼而飛。消息稱，閉路電視片段拍到一名可疑男子，於3月31日下午4時許，經公司側門進入辦公室，至翌日早上7時許，攜同一個黃色袋離開。AXA安盛較早前回應《香港01》指警方正調查案件，不便透露更多訊息。