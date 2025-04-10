銅鑼灣AXA辦公室爆竊｜83職員失近$13萬 警拘1男揭尾隨職員潛入
銅鑼灣時代廣場AXA安盛保險公司辦公室遭人爆竊，警方經調查後，拘捕一名男子。灣仔警區刑事部高級督察高加宜今午（10日）交代案情時指，週一（7日）接獲報案，指上址約有83名職員的桌面及抽屜，有現金及利是不翼而飛，涉款約12.9萬元。案件現由灣仔警區重案組第二隊跟進。
警方經調查發現，一名男子於3月31日下午4時許的放工時間，尾隨職員進入辦公室並逗留一晚，於翌日早上7時許才離開。經情報分析、深入調查及翻查大量閉路電視後，警方鎖定疑犯身份及展開行動，最終於昨早（9日）將軍澳將其緝拿歸案。被捕人為32歲中國籍本地男子，報稱無業，現正被扣留調查中。
根據《刑事罪行條例》第11條，爆竊罪屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監14年。警方對此罪行絕不容忍，必定果斷執法，保障市民及商業機構的財產安全。
警方亦提醒大廈管理公司與其他企業機構，提高防罪意識；職員於上下班等繁忙時段，應留意有沒有可疑人士尾隨進入辦公室，以及避免貴重物品放在當眼處。視乎需要，安排保安人員進行巡邏及夜間檢查。
此外，警方在罪案黑點加裝閉路電視，加強整體治安管理，提升罪案偵查效率，並對潛在罪犯起阻嚇作用，為市民提供安全的生活和工作環境。復活節假期將至，警方亦呼籲市民外遊或外出時，務必鎖好門窗，如遇可疑人士，請立即報案求助。
事發於周一（7日）傍晚約6時半，警方接獲涉事保險公司一名職員報案，指辦公室內有多名職員的財物不翼而飛。警方將案件列作「爆竊」處理，交由灣仔警區刑事調查隊第5隊跟進。
據了解，該公司職員親往跑馬地警署報案，指同事分別放在辦公室桌面或櫃桶內的現金不翼而飛。消息稱，閉路電視片段拍到一名可疑男子，於3月31日下午4時許，經公司側門進入辦公室，至翌日早上7時許，攜同一個黃色袋離開。AXA安盛較早前回應《香港01》指警方正調查案件，不便透露更多訊息。