警拘122人最細僅14歲　涉夥同校師兄製太空油毒品　每粒收$6報酬

警方於2025年3月24日至4月10日進行代號「猛擊」的行動打擊三合會活動，共拘122人，包括73男48女。其中在上水金錢村太空油毒品的製毒工場及儲存倉，檢獲市值超過100萬元的太空油毒品。



3名分別14歲、16歲及18歲的男女涉嫌干犯製造危險藥物罪被捕，均有黑社會背景。經初步調查，3名被捕人曾在同一所學校讀書，互相認識，每製作一粒太空油毒品收取6元報酬。



警方檢獲大批證物。（羅敏妍攝）

新界北總區反三合會行動組總督察戴玉麟陳述案情，指新界北總區反三合會行動組展開「猛擊」行動，打擊活躍於元朗區的三合會組織。在為期兩周的行動內，人員搗破3個非法賭博場所及3個無牌酒吧，檢獲大量賭具、酒精飲品、音響設施，市值超過50萬元。被捕人包括三合會骨幹成員，涉嫌經營非法賭博場所、在非法場所內賭博、經營無牌酒吧、無牌賣酒、在無牌酒吧內飲酒、製毒及洗黑錢罪。

戴表示，打擊三合會的收入來源一直是警方的首要行動之一，主要針對三合會操縱的非法娛樂場所，包括賭博場所、無牌酒吧進行情報搜集。他又指，非法娛樂場所警覺性高，通常在工廠大廈、三無唐樓經營以逃避警方視線，外圍亦設置大量閉路電視作監察，熟客或經人介紹方可進入，場所的隔音設施良好，令附近居民不容易發現。

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另外，警方於4月8日搗破上水一個太空油毒品的製毒工場及儲存倉，探員突擊搜查金錢村一個村屋單位，並檢獲450克依托咪酯粉末、712粒懷疑太空油煙彈、60公升香油、一批製作太空油毒品的工具，包括煮食爐、量杯、針筒、電子磅及大量未使用煙彈，遂以製造危險藥物罪名拘捕2男1女，年齡分別為14歲、18歲及16歲，均有三合會背景，現正被扣查。其中18歲青年已經輟學，他在案中的角色為「廚師」，負責將香味煙油及依托咪酯粉末加熱混和，再用針筒打入煙彈。3名被捕人曾在同一所學校讀書，互相認識，應是其中一人學壞而帶壞其他人。

工場設施簡陋，沒有衛生可言，經初步評估，檢獲粉末及香味香油大約能製作2200粒太空油毒品，市值約100萬元，並主要供應元朗區一帶非法娛樂場所，或透過網上途徑出售。案件中14歲男子及16歲女子為未成年人士，據調查顯示，每製作一粒太空油毒品即能收取6元報酬。警方相信毒販利用青少年販毒，以廉價報酬或免費毒品作招徠，對此予以強烈譴責，定會向法庭申請加刑。

戴玉麟稱，太空油毒品即依托咪酯於近年濫用情況十分嚴重，2023年一共錄得7宗有關依托咪酯案件並拘捕8人，至2024年共錄得195宗相關案件並拘捕278人，當中61人為21歲以下青少年。今年2月14日，政府已將依托咪酯，連同美托咪酯、丙帕酯及異丙帕酯，由第一部毒藥納入危險藥物條例374條的受管制藥物，以提高刑罰及阻嚇性。