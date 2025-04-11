香港寬頻網絡一度故障近7小時　「屯元天」用戶湧FB投訴

香港寬頻網絡今日（11日）故障7小時，「屯元天」服務大受影響。今午1時許開始，不少屯門、元朗、天水圍區市民，均表示未能使用香港寬頻上網；有網民湧入香港寬頻facebook專頁的帖文留言，指「咩事成條村上唔到網？」、「冇網絡做唔到生意！」又指未能聯絡客戶服務員，「打咗半個鐘都冇人聽電話」。香港寬頻逐一回覆留言，指元朗、屯門及天水圍出現突發網絡故障，工程團隊正在全力搶修。



香港寬頻其後回覆查詢時表示，就元朗、屯門及天水圍地區的網絡服務中斷情況，經初步調查後，是次服務中斷由屯門青山公路第三方工程引致的光纜主線路受損造成。香港寬頻於事故後，隨即啟動應急機制，同步通知受影響客戶，並向通訊事務管理局通報。經工程團隊緊急搶修，服務已於同日晚上8時全面恢復。對於是次服務情況為客戶帶來的不便，香港寬頻深表歉意。



香港寬頻表示，是次服務中斷由屯門青山公路第三方工程引致的光纜線路受損造成。（香港寬頻 facebook）

通訊事務管理局辦公室（通訊辦）指，今天接獲香港寬頻報告，指該公司一組位於屯門青山灣的光纖線路，下午1時半左右因第三方工程受到損壞，導致屯門、元朗及天水圍部份電話及寬頻服務受影響。通訊辦已要求該公司於3個工作天內，就事件提交初步報告。通訊辦至今收到1宗相關公眾查詢。通訊辦會繼續就事件與香港寬頻保持緊密聯繫，以確保本地通訊服務的穩定。