男子港鐵車廂公然索天拿水　乘客勸阻爆爭執　港鐵提醒禁帶易燃液

網上流傳在港鐵屯馬綫列車車廂內，多名乘客合力將一人按地制服的照片。警方事後到場拘捕一名男子藏有腐蝕性液體，涉嫌「在公眾地方作出擾亂秩序行為 」。據了解，被捕男子姓陳（47歲）；有人疑有索天拿水的惡習，今早手持一樽天拿水在沙田圍站上車，打算在石門站落車，其間取出天拿水湊近鼻子，同車一名乘客見狀感危險，出言勸阻，惟對方不予理會，結果雙方起爭執。其他乘客見狀，合力將被捕男子制服在地上。



從網民上載相片可見，一名男子被4人按在地上動彈不得，兩名港鐵職員在場了解。（交通意外關注組(香港)/鍾國仁圖片）

從網民上載相片可見，一名男子被4人按在地上，動彈不得，有兩名港鐵職員在場了解。網民亦指因此令列車服務受阻。

警方接報到場，發現有部分天拿水濺到地上，其中一名男子左邊膝蓋流血受傷，並檢走天拿水。警方表示，今日（11日）上午11時51分接大水坑站職員報案指，一列車行駛期間，有人於車廂内手持懷疑腐蝕性液體，並以「在公眾地方作出擾亂秩序行為」拘捕一名姓陳（47歲）男子，他現正被扣查，案件現交由沙田警區刑事調查隊第二隊跟進。

港鐵﹕職員登車時已見乘客被他人制止

港鐵回覆查詢時表示，今日中午約12時，屯馬綫一列駛往烏溪沙方向的列車，在前往石門站期間，有乘客通知列車車長，表示有乘客發生爭執。車站職員於石門站登車協助，見到一名乘客已被其他乘客制止，懷疑他持有易燃物品及騷擾他人。列車其後到達大水坑站後稍作停留，以便警方到場處理。

港鐵藉此提醒乘客，根據港鐵附例，乘客不可攜帶易燃液體等危險品進入港鐵範圍，若乘客留意到有關情況，可聯絡車站職員採取適切跟進。