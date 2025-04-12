珍惜生命｜38歲中學教師飛鵝山跳崖　人員搜近5小時尋回證實死亡

飛鵝山自殺崖懷疑有人墮崖失蹤。昨日（11日）下午約5時34分，警方接獲報案，指在自殺崖邊發現一個背囊，內有相機及一名男子的個人證件和財物，懷疑有人發生意外。



警方和消防到場展開搜索，但由於天氣惡劣，所以飛行服務隊無法趕至支援。現場消息稱，搜救人員在山上援索後，昨晚約10時11分終發現38歲男事主，惟證實當場死亡，初步相信有人從鸚鵡咀石一帶懸崖墮下，跌在約40米下近鵝肚棧道的山坡草叢，頭部和手腳有傷痕。據了解，郭男為一名中學老師，在家中留下遺書，透露近日因工作問題而感到不快。

救援人員移送遺體。（李家傑攝）

家屬到場證實身份。（李家傑攝）

礙於現場環境，人員花了接近3小時才能將遺體抬到山腳移走，數名家屬到場證實身份，在場逗留大約10分鐘後，由警員帶走協助調查。

警方表示，昨日（11日）下午5時34分，接獲行山人士報案，指發現黃大仙扎山道飛鵝山附近地上遺有一個背包，懷疑有人發生意外。

救援人員接報到場，在上址山坡發現38歲郭姓男子，當場死亡，經初步調查，相信郭男從上址懸崖墮下，救援人員在現場沒有檢獲遺書，其死因有待驗屍後確定，案件列作「自殺」。

▼入夜搜救情況▼



搜救人員在山上援索後，昨晚發現一具屍體，正準備移送遺體。（李家傑攝）

發現該批個人物品的3名男生透露，該背囊內有相機、證件、車牌、車匙及現金等個人財物。由於該處位於懸崖邊，3人指「正常人都唔會過去」。他們又發現該相機內有昨午（11日）拍下附近的風景照，「影過相」下令人感到事有蹊蹺，遂報案處理。

警方其後檢走涉事背囊調查，3名男子亦在場助查，一名男警向他們了解事件經過；該警員疑在行動中受傷，右手手肘附近有一條長傷痕，衣袖位置沾上泥污。

3名中學生在鸚鵡嘴石附近發現背囊。（梁偉權攝）

警方檢走涉事背囊。（梁偉權攝）

一名男警向3名報案男生了解，他疑行動期間手部受傷。（梁偉權攝）

▼下午搜救情況▼

