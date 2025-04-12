東區區議員吳清清耀東邨搬運物資　遭石屎碎擊中頭傷流血送院

東區區議員吳清清，今日（12日）在筲箕灣耀東邨被高處墮下的碎石擊中頭部，受傷送院。



現場消息稱，今日中午12時左右，吳清清（45歲）在耀東邨耀華樓地下關愛隊的辦事處對開搬運物資期間，突然有石屎碎從高處墮下，擊中她的左後腦位置。她流血受傷，由在場人士協助報警，經敷治後送到東區醫院治理。

吳清清由救護車送院治理。

警方接報到場封鎖對開路面。吳清清的區議員辦事處在耀東邨耀樂樓，她同時是關愛隊隊長，事發時為活動做準備工作。

吳清清頭部受傷清醒，由救護車送院。

警方稱，中午12時05分，吳的同事報案，指一塊石屎從耀華樓墮下，並擊中途經的吳。人員到場經初步調查，懷疑一塊約3厘米乘3厘米的石屎，從高處墮下擊中吳。案件列「高空墮物–有人受傷」，交由東區警區刑事調查隊第六隊調查，暫未有人被捕。吳頭部受傷清醒，被送往東區尤德夫人那打素醫院治理。

吳清清頭部受傷清醒，由救護車送院。

房署﹕無發現有外牆物料脫落

房屋署表示，今天中午約12時，東區區議員吳清清通知耀東邨保安控制室，她在耀東邨耀華樓地下關愛隊辦事處門外位置，被高處墜下的物件擊中頭部受傷及已報警。房屋署隨即派工程人員到現場檢查外牆，並無發現有外牆物料脫落，而現場發現墮下的物件與耀華樓外牆的物料無關。據悉，警方仍就事件進行調查。