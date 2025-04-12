「飛機豬」免費遊大馬　偷運$320萬海洛英返港　與「監豬」同被捕

有販毒集團以免費旅遊豪華團名義，招募市民做「搵快錢」，實際為「飛機豬」，到海外國家提取毒品，再販毒返港，換取數萬元等豐厚報酬。



昨日（11日）秀茂坪警區重案組及特別職務隊，經海關協助下，在香港國際機場拘捕兩名從吉隆坡返港男子，分別為 「飛機豬」及監視過程的「監豬」，檢取市值約320萬元的海洛英。



警方昨日（11日）在機場拘捕兩男，涉參與免費旅遊豪華團，到海外國家提取毒品，從吉隆坡返港。（翁鈺輝攝）

「飛機豬」需要在旅程結束前，將大量毒品藏於個人行李中偷運返港。（翁鈺輝攝）

警方根據情報蒐集以及深入調查，留意到有販毒集團以「揾快錢」或「免費豪華團」等作誘因，招募市民充當俗稱「飛機豬」，安排他們到不同國家，包括東南亞免費旅遊，「飛機豬」需要在旅程結束前，將大量毒品藏於個人行李中偷運返港，以換取相關報酬或換取免費旅遊的成本。犯罪集團亦會指示骨幹成員，作為監視及護送「飛機豬」，即俗稱「監豬」，監視毒品運送情況。而販毒集團會提供數萬元報酬，令不少人墮入法網。

昨日（11日）中午時分，秀茂坪警區重案組第一隊以及特別職務隊根據線報，得知有兩名男子從吉隆坡回港，在海關人員協助下，在香港國際機場成功拘捕兩人，分別為一名本地及一名內地男子，年齡介乎27至49歲，報稱為無業及搬運工人，本地人為「監豬」，而內地人為「飛機豬」 ，有黑社會背景。據悉，兩人並不認識，由4月8日從本港出發，被捕人有財務問題，在朋友指示下販毒。行動中，警方檢獲約4.5公斤懷疑海洛英，市值約為港幣320萬元。

警方秀茂坪警區重案組督察李泳鋒指，案中販毒集團分工清晰，有人負責招募及安排其他人到海外接收毒品；亦有人負責指示「監豬」監視整個過程。事成後，成員會因應不同角色而獲得數萬元報酬。 兩名被捕人士現正被扣查，稍後將被暫控一項「販運危險藥物」罪。警方相信，行動已成功堵截毒品流入市面，同時堵截了犯罪集團得益。

警方秀茂坪警區特別職務隊高級督察林君諾（左）及重案組督察李泳鋒（右）交代案件。（翁鈺輝攝）

打擊黑社會相關的犯罪活動，特別毒品問題，為警務處處長首要行動項目之一，警方將繼續採取零容忍的態度打擊。警方重申，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。