瑞士第50屆日內瓦國際發明展　港警4科研專案獲5獎包括防騙視伏器

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）、警察機動部隊總部團隊，於4月9日至13日瑞士舉行的「第50屆日內瓦國際發明展」中，4項發明項目榮獲5個國際獎項，包括由現場國際媒體代表投票評選的「國際傳媒大獎」、一項「評審團嘉許金獎」及一金一銀一銅獎國際奬項。警方表示，獎項展現警隊利用創新科技，推動智慧警政、提升警務效率的承諾，以幫助市民預防詐騙，打擊虛擬資產等新型犯罪領域。



香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）、警察機動部隊總部團隊，於4月9日至13日在瑞士舉行的「第50屆日內瓦國際發明展」中，4項發明項目獲5個國際獎項。（警方圖片）

警隊以「構建網絡安全」及「應用科技」為主題，展示4項科研專案，包括 ：「防騙視伏器系列」，集手機應用程式、防騙資料搜索引擎、銀行可疑交易高危警示於一體，實時偵測詐騙行為，讓市民在點擊轉賬前已能洞察風險，獲得國際傳媒大獎及金獎；

與香港大學攜手研發的CryptoTrace虛擬資產追蹤平台，運用先進的區塊鏈分析技術，追蹤涉及案件的虛擬貨幣交易，提取關鍵調查線索，支援前線人員調查科技罪案，簡化虛擬貨幣相關騙案的調查流程，獲評審團嘉許金獎；

香港警務處網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）、警察機動部隊總部團隊，於4月9日至13日在瑞士舉行的「第50屆日內瓦國際發明展」中，4項發明項目獲5個國際獎項。（警方圖片）

獲銀獎的RAPID引擎，透過多機構合作及多來源的主動偵測，針對新註冊的可疑網站進行檢測，運用AI演算法從域名特徵、可疑代碼等多維規則即時分析，同步將威脅情報更新至「防騙視伏器」，並傳送至多家網絡服務供應商以進行封鎖，有效強化大眾抵禦釣魚網站的能力；

4月9日至13日在瑞士舉行的「第50屆日內瓦國際發明展」中，香港警方的4項發明項目，獲5個國際獎項。（警方圖片）

以及警察機動部隊與機電工程署合作研發的無人機智能眼鏡系統，透過人工智能影像分析系統配合擴增實境(AR) 眼鏡，讓小型無人機 （SUA）影像及AI分析結果同時顯示在眼鏡中，使操作者能在保持飛行操控的同時，能即時獲取AI分析結果。

警察機動部隊與機電工程署合作研發的無人機智能眼鏡系統，透過人工智能影像分析系統配合擴增實境(AR) 眼鏡，讓小型無人機 （SUA）影像及AI分析結果同時顯示在眼鏡中。（警方提供）

4月9日至13日在瑞士舉行的「第50屆日內瓦國際發明展」中，香港警方的4項發明項目，獲5個國際獎項。（警方圖片）