19歲女巴黎抵港、57歲婦飛比利時　海關揭2人行李共藏$1190萬毒品

香港海關昨日（12日）在機場連破兩宗旅客販毒案，拘捕兩名女子，共檢獲約12公斤懷疑氯胺酮（K仔）及約7公斤懷疑可卡因，總市值共約1,190萬元。



4月12日，一名19歲女子從法國巴黎抵港，被揭行李藏有約12公斤懷疑氯胺酮。（海關提供）

首宗案件，一名19歲女子昨日從法國巴黎飛抵本港。海關人員為她清關時，在其寄艙行李內發現約12公斤懷疑氯胺酮，遂把她拘捕。她被控以一項販運危險藥物罪，案件明日（14日）在西九龍裁判法院提堂。

第2宗案件，關員昨日透過風險評估截查一名57歲、準備從香港飛往比利時布魯塞爾的女旅客，並在其寄艙物品內發現約7公斤懷疑可卡因，隨即將其拘捕。案件有待調查。

4月12日，一名57歲女子打算從香港飛往比利時布魯塞爾，海關揭發其行李內藏約7公斤懷疑可卡因。（海關提供）

海關表示，會繼續根據情報分析，加強打擊販運毒品活動，同時呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益而參與販毒活動，不要接受任何人士聘請或委託運送受管制物品進出香港，亦切勿於未確定物品屬性的情況下，貿然協助他人運送。

海關亦會繼續根據風險管理的原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查，確保有效打擊跨境販毒活動。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/tc）舉報懷疑販毒活動。