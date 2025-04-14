海外親友求應急錢恐是騙徒　WhatsApp帳戶騎劫騙案單月涉款千萬

警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）社交專頁「守網者」今日（14日）發文提醒市民小心「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，指若有海外親友透過WhatsApp傳來訊息求應急錢，有機會是他們的帳戶已被騙徒騎劫。文中指出，警方於今年3月已接獲93宗同類騙案，涉款逾1,000萬港元，當中被騎劫帳戶不乏海外用戶。



騙徒會先瀏覽雙方過往的對話，假扮成相應的角色並模擬雙方日常對話模式，再以各種藉口誘騙受害人轉賬至本地銀行戶口。

警方提醒市民小心提防「WhatsApp帳戶騎劫」騙案，包括登出所有不明的已連結裝置及啟用雙重認證功能；切勿點擊不明或可疑連結；不向任何人透露密碼或驗證碼；收到親友訊息要求轉賬匯款，應致電對方核實。

（警方網絡安全及科技罪案調查科（網罪科）社交專頁「守網者」）

了解更多有關帳戶騎劫的資訊，即上：

https://cyberdefender.hk/online-account-hijacking/

如帳戶不幸被騎劫，可參考官方網頁「如何復原你的帳戶」：

https://faq.whatsapp.com/1131652977717250/?helpref=uf_share