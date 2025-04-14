前TVB藝人於太子遭罵「茄哩啡」打傷眼　36歲男涉普通襲擊被捕

前TVB藝人趙敏通早前在TVB節目《東張西望》受訪，指日前（8日）於太子等過馬路時被一名男子「怒啤」，惟對方大聲的跟趙敏通說：「死茄哩啡，你以為你帶住口罩我就唔認得你啊？」然後就出拳撃中他的左眼，再扯開他的口罩。



趙敏通報案求助。警方經調查後，上周四（10日）在旺角區以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名36歲姓吳本地男子。被捕人已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。



今集再講到有一名前藝人亦於旺角受襲，他懷疑是同一人所為。(節目截圖)

趙敏通早前（8日）在節目上表示於太子等過馬路時被對面的男人「怒啤」，而他嘗試避開那個人的眼神，然後那個人就很大聲的跟趙敏通說：「死茄哩啡，你以為你帶住口罩我就唔認得你啊？」然後就出拳撃中他的左眼，再扯開他的口罩，之後他便報警處理。

趙敏通於太子等過馬路時被對面的男人「怒啤」。(節目截圖)

狂徒大鬧趙敏通係死茄哩啡。(節目截圖)

趙敏通拿起電話後，再被那個人撞開他的手，雖然當時他制服了狂徒，但仍然被狂徒逃脫。趙敏通有問過在場能否有人幫他報警，但可惜無人理會，結果他再被狂徒弄傷：「撞到隻眼，佢掙扎嘅時間又撞到呢邊眼（右眼），跟住捉佢嘅時候又扭傷隻手啦。」最後他去了看醫生，結果由晚上7點等到凌晨5點才完成，被狂徒逃去讓他覺得很煎熬：「其實係一段好長嘅時間，令到受害者好大嘅煎熬。」他最後希望如果再有同類型的事件發生，途人可以出手幫忙，將狂徒繩之以法。

趙敏通有問過在場能否有人幫他報警，但可惜無人理會。(節目截圖)

警方指，早前（4月8日）接獲一名44歲本地男子報案，指其在西洋菜南街256號對開與一名男子就瑣事爭執，其間懷疑被該名男子以手襲擊。人員接報到場，該名被襲男子面部及右手受傷，清醒被送往廣華醫院治理。

案件交由旺角警區刑事調查隊第十隊接手跟進，經初步調查，人員4月10日在旺角區以涉嫌「普通襲擊」拘捕一名36歲姓吳本地男子。他已獲准保釋候查，須於5月上旬向警方報到。