入境處打擊黑工拉43人包括8僱主　有外傭趁買餸匿酒樓洗碗賺外快

入境處打擊非法勞工，過去8日在全港多處採取行動，拘捕35名黑工及8名僱主，被捕黑工主要是外籍家庭傭工，有人趁每日外出買餸的一小時，到酒樓洗碗賺外快。



入境處高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩交代行動詳情。（翁鈺輝攝）

入境處高級入境事務主任（外傭專責調查）傅哲浩稱，入境處於過去一星期（4月7日至14日）在全港各區展開代號「劍魚」的行動，拘捕共43人，包括35名非法勞工及8名聘請非法勞工的人士。

35名非法勞工中，包括8男27女，大部份是印尼和菲律賓籍，年齡介乎20至60歲。7人是外籍家庭傭工、14人是在香港逾期逗留的前家庭傭工、9人以訪客身份到訪人士、2人持不允許僱傭工作擔保書人士、2人是輸入勞工及1名持工作簽證人士。

至於8 名聘用者均為本港居民，包括3男5女，年齡由44至64歲，是涉案公司或餐廳的東主及負責人。

行動期間，入境處人員共搜查58個目標地點，包括餐廳、酒樓、商廈單位及住宅單位，該些非法勞工大多數是在餐廳或酒樓被捕，當時正做洗碗、清潔或處理食材等工作。據調查所得，他們均由朋友或同里介紹，以現金出糧，時薪數十元、日薪200至500元不等。行動中檢獲圍裙、手套、水靴及手提電話等證物，同時有偽造的身份證，證件有受聘人士的相片，但製作粗糙，沒有防偽特徵，是以此偽造證件見工，入境處會繼續跟進相關僱主。

傅哲浩分出兩類個案，一是外傭用假期時間或工作的空餘時間賺取外快，例如其中一個被捕人，是趁每日買餸的一個鐘去酒樓洗碗；另一類是僱主安排其外傭去自己經營的餐廳洗碗。

傅提醒僱主，與外傭簽定的合約中，有訂明只可以跟合約僱主料理家務，除此以外，不可以為任何人或受聘於任何人，從事其他工作；僱主亦不可以安排傭工從事或受僱其他人，以免負上刑責。

僱主平日應留意傭工的言行，例如放假回來時很疲倦，甚至穿着工作制服，即要加以查詢，如發現有違法行即要舉報。

35名被捕人士當中，21人已在沙田裁判法院承認相關控罪，判刑由 16日（緩刑一年）至14個月3星期不等。