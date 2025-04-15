警打擊油尖區企街及黑工拘54人　有性工作者被集團操縱收6成佣金

警方聯同入境處人員於本月7日至14日，在油尖警區進行代號為「霧塔」的反色情行動及代號為「冠軍」的反非法勞工行動。行動中，警方以「違反逗留條件」、「逾期居留」、「非法入境」及「聘用非法勞工」 等罪，拘捕54人。警方留意到有部分街頭性工作者被賣淫集團操縱，每次交易後會向性工作者收取高達6成的佣金。



於「霧塔」（MISTTOWER）的打擊非法賣淫行動中，人員合共拘捕45名內地女子，年齡，涉嫌「違反逗留條件」。(羅敏妍攝)

於「霧塔」（MISTTOWER）的打擊非法賣淫行動中，人員合共拘捕45名內地女子，年齡，涉嫌「違反逗留條件」。(羅敏妍攝)

油尖警區反三合會行動組第一隊偵緝督察曾智皓表示，警方留意到油尖警區區內，有俗稱「企街」的街頭賣淫活動持續活躍，油尖警區根據情報搜集及經深入調查後，於4月7日至14日聯同入境處人員，進行代號為「霧塔」的反色情行動及代號為「冠軍」的反非法勞工行動。

在「霧塔」的行動中，人員打擊油麻地多個街頭賣淫黑點，同時派員用喬裝形式搗破區內多個賣淫場所，人員以「違反逗留條件」罪拘捕了45名年齡介乎18至56歲、持雙程證的內地女子，被捕人士已全數交由入境處跟進調查。

曾智皓表示，留意到有犯罪集團用舊式大廈進行賣淫活動，原因是舊式大廈保安相對比較差，租約亦比較有彈性。(羅敏妍攝)

油尖警區未來會繼續展開深入調查及搜集情報，鎖定區內長期出租用為賣淫場所的單位，亦會要求業主停止容許他們名下的單位作賣淫用途，否則業主會承擔相關法律責任。警方重申，減少賣淫場所數目對打擊非法賣淫活動非常重要，會繼續從不同層面打擊非法賣淫活動，除針對非法性工作者之外，亦會從源頭入手，拘捕一些未有遵從警方警告的業主。

行動中，人員檢獲毛巾、潤滑劑及避孕套等。(羅敏妍攝)

行動中，人員檢獲毛巾、潤滑劑及避孕套等。(羅敏妍攝)

行動中，人員檢獲毛巾、潤滑劑及避孕套等。(羅敏妍攝)

行動中，人員檢獲毛巾、潤滑劑及避孕套等。(羅敏妍攝)

特別職務隊第一隊主管督察李穎曦指，警方留意到有部分街頭性工作者涉被賣淫集團操縱，集團成員會負責招攬這些內地女子， 以指定的劏房單位提供賣淫服務，並以一樓一鳳形式運作，並向性工作者提供賣淫工具，包括一次性的浴巾、潤滑劑、避孕套等。 每次交易後，集團成員會向性工作者收取高達6成佣金。

至於在「冠軍」行動中，人員拘捕3名非華裔男子、3名非華裔女子、2名内地男子以及1名内地女子，年齡介乎25至50歲，分別涉嫌「逾期居留」、「違反逗留條件」、「非法入境」、「聘用非法勞工」及「未得授權在香港接受僱傭工作」。

李穎曦指，有部分街頭性工作者牽涉賣淫集團背後操縱，每次交易後，會向這些性工作者收取高達6成的佣金。(羅敏妍攝)

警方表示，將會持續採取各種執法行動，務求在不同層面打擊這些賣淫集團及產業鏈，打擊區內賣淫活動及流鶯所衍生的社區問題。根據刑事罪行條例第143及145條，任何人身為業主或處所租客、佔用人或掌管人，准許或容許處所全部或部份面積作賣淫用途，即屬違法，一經定罪最高可判監7年，呼籲市民切勿以身示法。

另外，警方指出嫖娼除引伸潛在健康風險外，有機會違反刑事罪行條例第147條，為不道德目的而疏使他人，任何人在公眾地方或公眾可見的情況下，為不道德目的而疏使他人或者為不道德目的疏使他人而在公眾地方遊蕩，即屬違法，最高刑罰判監6個月及罰款1萬元，市民切勿以身示法。