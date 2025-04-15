40歲飛機維修員獲「資助」旅費遊法國　帶$1300萬K仔回港被捕

香港海關今日（15日）偵破一宗航空旅客販毒案，截獲一名從法國抵港的本地男，在其寄艙行李檢獲26公斤懷疑氯胺酮（俗稱K仔），市值約1,300萬港元。該名40歲男飛機維修員被控以「販運危險藥物」，明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。據悉，被捕男子報稱無收取報酬，僅獲委託人資助部份旅費，外遊5至6日，鋌以走險販毒。



涉案40歲男飛機維修員，被控一項「販運危險藥物」罪，明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。（林振華攝）

海關機場課人員今日（15日） 根據風險管理的原則，截查一名由法國巴黎飛抵本港的男子，向他及其寄艙進行清關。人員以X光影像掃描系統，對行李進行影像分析，影像顯示寄艙行李內收藏的物品形態相近，而且密度平均，與一般旅客攜帶的個人物品有顯著分別，引起海關懷疑。

人員對行李進行深入檢查，檢獲11包以錫紙包裝、共重26公斤的懷疑氯胺酮，市值約1,300萬港元 。該名40歲男子被捕，他報稱任職飛機維修員。案件交由海關毒品調查科跟進，該男子被落控一項「販運危險藥物」罪，明日（16日）在西九龍裁判法院提堂。據悉，被捕男子報稱並沒收取報酬，僅受委託人資助一部分旅費，包括酒店住宿行程，出遊5至6日。

據悉，被捕男子報稱並沒收取報酬，僅受委託人資助一部份旅費。（林振華攝）

香港海關特品調查科調查主任蔡琳凌指，正對毒品的來源去向進行積極調查，不排除稍後有進一步拘捕行動。 案中販毒集團企圖將包裝好的毒品，佯裝成一般旅客的行李，惟行李箱內僅有非常少量的個人物品，與一般正常旅客的行李有明顯分別。在海關人員的專業檢查及先進的裝置輔助下，成功偵破案件 。

海關會繼續監察販毒集團的活動趨勢，適時調整緝毒的策略，加強與外國執法機關合作，務求從源頭高效打擊跨境的販毒活動。海關呼籲，復活節長假期臨近，市民應提高警覺，切勿貪圖金錢的利益而參與販毒活動，切勿於未確定物品的屬性的情況下，貿然協助他人運送。市民亦應避免將個人資料以及地址，交予他人作收取郵包或貨物的用途 。

販運危險藥物屬嚴重的罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元和終身監禁。