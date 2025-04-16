有片｜牛池灣綠Van疑無拉手掣溜後　司機圖救不果　撞貨車終停下

網上流傳車Cam片段，顯示昨日（15日）早上接近11時，一輛綠Van在牛池灣街斜路突然溜後，男司機見狀立即奔向綠Van，打開司機位門試圖拉手掣煞停車輛；惟成功打開車門後，隻身不敵車輛衝力，男司機反被拖倒，跌在地上。綠Van繼續溜後，直至撞倒後方貨車才停下。



網民推斷：「（司機）唔記得拉手掣！」有人揶揄司機：「是否未瞓醒呢？第一次泊車起斜路？唔係咁簡單嘅知識都要教嘛？泊車起斜路拉緊手掣，最重要入1波，現在連累後面架貨車，That's too bad（這真是太糟糕了）。」亦有人慶幸片主沒有受意外波及「要劏雞還神，片主若走慢幾十秒，隨時係小巴溜後撞片主車。」



綠van突然溜後，男司機立即奔往制止。（突發馬路車cam大全/Starry Lam 影片截圖）

現場是牛池灣街上斜方向，靠近專線小巴16號線車站。片中可見，數名單車友正踏單車緩緩上斜，其間左邊行車線一輛空載小巴突然溜後。一名白髮戴口罩的男司機，正急步跑往制止。雖然他成功打開車門，但抵不住車輛的衝力，反被拉倒跌在地上。

眼見小巴繼續溜後，幸後方停有一部貨車，小巴撞落貨車，將它稍微推歪即告停下。其間單車人也相繼停下，回望查看情況。

男司機打開司機位門嘗試拉手掣。（突發馬路車cam大全/Starry Lam 影片截圖）

男司機打開司機位門圖拉手掣。（突發馬路車cam大全/Starry Lam 影片截圖）

男司機身體不敵車輛衝力遭拖跌，小巴最終撞向貨車停下。（突發馬路車cam大全/Starry Lam 影片截圖）

警方稱，昨日（15日）上午11時03分接報，72歲姓施（音譯）男司機所駕駛的綠van溜後，並撞倒一輛中型貨車及4米欄杆，事件中他沒有受傷，案件列作交通意外無人受傷及財物損毀處理。