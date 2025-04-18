有片︱長沙灣平治司機拒查遇紅燈狂撞兩車　警察面前切線狂飆逃逸

網上流傳長沙灣有人狂亂駕駛的影片。一輛白色平治私家車被困在興華街西左線的車龍之中，兩輛私家車阻塞前路，同時一輛警方衝鋒車停在毗鄰中線，警笛聲一直鳴響，有警員下車疑欲上前調查。



其後，車龍最前方的車輛開始前行，平治趁機加速，在警員面前切入中線，往美孚方向高速揚長而去，其間傳出車胎與地面磨擦的刺耳聲音。片中可見，該輛平治車頭燈損毀，車頭蓋微微摺起，片中曾有童聲稱「撞車喇喎前面」，另一童則問「邊架？」。



▼狂亂駕駛逐格睇▼



警方表示，昨日（17日）早上9時48分，深水埗警區人員在深盛路巡邏時，發現一輛私家車停泊在長沙灣天主教小學對出位置，而司機疑似睡著，人員遂打算上前問話，而該名司機立即駕駛離開，人員立即尾隨追逐。

至7分鐘後，雙方追逐至興華街西近深旺道十字路口前，涉事車前方剛好有兩輛私家車因應交通紅燈停車，涉事車前無去路，後有追兵，一度試圖強行突圍，連撞前方兩車數次。最終涉事車成功沿興華街西往美孚方向逃去。兩名被撞私家車的男司機均通過酒精呼氣測試；其中一車司機及乘客均報稱頸痛被送往明愛醫院治理。

案件列作狂亂駕駛，涉事車司機仍然在逃，案件交由深水埗警區刑事調查隊跟進。