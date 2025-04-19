北角酒吧兩姊妹霸咪唱K　惹男酒客不滿釀混戰　三敗俱傷齊送院

北角發生打架血案。今日（19日）凌晨1時許，英皇道58號一間酒吧內有多名顧客飲酒消遣，其間一對中年姊妹在台上引吭高歌，以致其他人未能唱，惹來一名男酒客不滿。雙方初則口角，繼而大打出手，結果3人均告受傷；警方經調查後以涉嫌打架拘捕「阿妹」和該名男酒客。



現場所見，警員帶同警犬到場搜索，最後沒有發現違禁品。而被捕男子左眼角受傷，衣襟染血；兩名女子分別頭部受創、右手傷和戴上頸箍。

被捕男子眼角受傷。（李家傑攝）

今日（19日）凌晨1時48分，兩名姓葉的姊妹（54歲及52歲）在酒吧內消遣。其中葉姐報案，指和29歲黃姓男子在上述酒吧因瑣事爭執。胞妹與黃男互相襲擊，胞妹疑用玻璃瓶襲擊對方；黃男亦曾用手襲擊報案人，情況混亂。

警員到場經調查，胞妹和黃男涉嫌「在公眾地方打架」被捕，現正被扣留調查，案件由東區警區刑事調查隊第八隊跟進。據了解，黃男不滿兩姊妹佔用台上唱歌的時間而起爭執。

女傷者頭部受傷。（李家傑攝）

女傷者戴上頸箍。（李家傑攝）

據了解，兩姊妹均有本港身份證，其中胞妹住澳門。她們送抵醫院時，葉姊說：「係香港人，我喺香港住，我妹嚟，我哋入酒吧消遣，跟住失驚無神畀啲𡃁仔打。」葉妹則說：「我澳門過嚟，佢（男被捕人）打我。」

酒吧職員在場協助調查。（李家傑攝）

警員帶同警犬到場調查。（李家傑攝）