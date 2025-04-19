有片｜湖景邨密室困養十隻貓　環境惡劣缺糧水　一男涉虐畜被捕

屯門湖景邨發生懷疑殘酷對待動物案。房屋署外判清潔公司的一間士多房，飼養最少10隻貓，但由於士多房沒有窗戶，連日來又沒有人回來餵飼，貓咪肚餓叫喚，貓糞處處，致令環境惡劣，街坊和貓義工擔心貓咪，致電報警。



警方接報到場後，44歲清潔公司負責人打開士多房的門，證實貓咪沒有生命危險，但現場環境惡劣，他被警方拘捕帶署調查。



現場是湖景邨湖畔樓地下一間士多房，是房屋署外判清潔公司所使用。毛守負責人Kent表示，較早前接到湖景邨居民通知，指房內傳出貓叫聲：「好嘈好肚餓，日日鎖住門，無人出入，五日五夜無人出入，擔心貓B有問題。」

毛守負責人Kent形容密室環境惡劣。（翁鈺輝攝）

Kent續說，房間密封式沒有窗戶，只鐵門下有門隙。貓義工用報紙攝入食物：「（貓咪）連張紙都攞埋，搶到打晒交咁。」她們隔住門隙觀察：「好臭，佢哋好肚餓，啲貓瞇晒眼，好似發炎，皮膚又唔係好好，好虛弱。」今早9時40分，街坊決定報警求助。

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警員接報到場，找來清潔公司一名男負責人用鎖匙開門，瞬間有約10隻貓衝出，部份圍住該名負責人團團轉，亦有貓撲入其懷中，並未走遠。

清潔公司負責人返回開門。（林澤鋒攝）

士多房門打開，即有多隻貓衝出。（林澤鋒攝）

士多房門打開，即有多隻貓衝出。（林澤鋒攝）

男子將貓咪抱入懷中。（林澤鋒攝）

Kent形容房間內環境惡劣：「好攻眼，, 阿摩尼亞（味）好犀利，睜唔大眼，卡板上全部係貓屎，發霉白色，有兩盆污糟水，一粒糧都冇。」義工們隨即協助將貓趕回房間內。

貓義工協助將貓咪放回房間。（翁鈺輝攝）

貓義工協助將貓咪放回房間。（林澤鋒攝）

警員在場調查。（翁鈺輝攝）

街坊陳伯指，該名清潔公司負責人正是貓主：「之前擺喺天井嗰邊，畀街坊投訴，依家擺喺呢度。（街坊們）好多日前已經發現，又唔可以撬佢門，房屋署地方，唯有報警囉！一開門你哋見到晒，只係有盆垃圾水喺度，啲水又臭嘅，糧食又冇，你咁樣唔人道去養貓，根本係虐貓，做法唔正確。」

街坊陳伯認為貓主養貓方法不正確，有虐貓之嫌。（林澤鋒攝）

不過，該名負責人則表現委屈，自言自語：「買糧都買百幾蚊，自己一餐食幾十蚊都唔捨得呀！」警方將案件列殘酷對待動物，將其拘捕作進一步調查，並通知愛護動物協會到場檢視貓咪的狀況。

警方帶走男子進一步調查。（林澤鋒攝）

至中午12時左右，愛協及警方刑事調查隊相繼到場，初步檢視貓隻健康不太差，惟環境衞生惡劣。