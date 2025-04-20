Tesla拒捕撞警車｜狂飆14公里　警搜5.9公斤毒品　拘4人20至23歲

Tesla私家車清晨在尖沙咀衝路障，與警方追逐約14公里，最後在火炭與隱形戰車迎頭相撞，車上4人落網，年齡介乎20至23歲。警員在車上檢獲逾5.9公斤毒品，包括太空油、大麻製品、可卡因及毒郵票，男司機及車上3名乘客均涉嫌販毒被捕。男司機未能通過酒精測試，另涉嫌狂亂駕駛及酒後駕駛。



涉案男司機被捕。（李家傑攝）

兩男一女乘客被捕。（李家傑攝）

今日清晨5時20分，警員在尖沙咀漆咸道南及柯士甸道交界設置路障期間發現一輛私家車形跡可疑，遂上前截查，惟23歲姓嚴男司機未有按指示停車，並駕駛私家車往沙田方向逃去。

人員尾隨該私家車至沙田駿洋邨駿湖樓對開停下並進行攔截，惟嚴男未有停車並撞向警車。人員其後在嚴男車上檢獲約4720.8克懷疑大麻朱古力、約974.7克懷疑大麻油、約113.8克懷疑大麻糖、約28.8克懷疑大麻、約97.6克懷疑太空油、約3.8克懷疑可卡因及約8.1克懷疑毒郵票。案件中檢獲的毒品總市值仍在點算中。

經初步調查，車上3名乘客，包括22歲姓伍男子、21歲姓張男子及20歲姓李女子，連同嚴男涉嫌販毒被捕，嚴男另涉嫌狂亂駕駛及酒後駕駛被捕，現正被扣留調查。案件交由油尖警區刑事調查隊第六隊跟進。

案件中兩名男警員分別右膝痛及頸痛，清醒被送往威爾斯醫院治理。

Tesla迎頭撞向隱形戰車。（李家傑攝）

數人雙手由手銬反鎖躺地。（facebook群組「車cam L（香港群組）」圖片）