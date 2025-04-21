有片｜麥當勞爆欺凌　男職員向同事吐口水　官方回應：作內部調查

今日（21日）社交平台流傳一段22秒的影片，顯示一間麥當勞內懷疑發生職場欺凌事件，一名穿黑色衫的男職員疑斥責一名女職員，更至少兩次向對方吐口水，嚇得女職員即時低頭及側面閃避。影片曝光後，大批網民批評該男職員職場欺凌，並有干犯襲擊罪之嫌，留言指：「太過份」、「有無搞X錯」，又要求麥當勞回應事件。



麥當勞回覆指，已關注到相關的網上討論，在得悉事件後已即時聯絡相關員工並進行內部調查，並重申對任何欺凌事件一直採取零容忍態度，將嚴肅處理個案及加強紀律培訓，以確保員工享有安心的工作環境。



整段影片沒有聲音，無法得知二人的對話，但從畫面顯示的動作，男職員疑在斥責該名女職員。（網上影片截圖）

片段甫開始，可見一名穿黑色制服的男職員和和一名穿黃色制服的女職員正在清理枱面的食物，當時有另一名女職員退到牆角的位置，其後男職員轉身與站在牆角的女職員對話。

由於整段影片均沒有聲音，無法得知二人的對話，但從畫面顯示的動作，男職員疑在斥責該名女職員，女職員一度回話，但未幾男職員疑再次大聲訓斥，並向女職員吐口水，女職員被嚇得即時低頭及側面閃避。

男職員仍未罷休，疑繼續斥責對方，更再次朝女職員的面部吐口水，並用手指指向對方。此時，一名女職員走到兩人之間，並伸手捉著女職員的手臂。片段就此結束。

男職員繼續斥責對方，更再次朝女職員的面部吐口水。（網上影片截圖）

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影片曝光後，大批網民在社交平台批評該名男職員疑職場欺凌女職員，甚至有干犯襲擊罪之嫌，紛紛留言指：「太過份」、「有無搞X錯」、「請正視」，並標籤了麥當勞的官方社交帳戶，要求麥當勞回應事件，並給予女職員一個公道。

麥當勞回覆《香港01》查詢指，已關注到相關的網上討論，在得悉事件後已即時聯絡相關員工並進行內部調查，並重申對任何欺凌事件一直採取零容忍態度，將嚴肅處理個案及加強紀律培訓，以確保員工享有安心的工作環境。