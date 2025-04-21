西貢17歲英籍少年乘母親帆船出海　帶狗坐小艇兜風墮海溺斃

西貢發生遇溺慘劇。昨日（20日）傍晚6時許，一名17歲英籍少年在沙塘口山一泳灘對開20米海面遇溺，同行家人將其救起及報案，由政府飛行服務隊直升機救起，惜送往不治。消息指，死者與親友乘帆船出海，其後帶狗隻上小艇到附近水域兜風，結果不幸遇溺身亡。



消息指，死者的母親數年前購入一架帆船，經常出海遊玩。昨午12時，死者與母親及其兩名朋友一同出海，死者母親駕帆船從白沙灣出發，下午2時許抵達西貢甕缸灣海面。至下午4時許，死者告知母親會帶狗隻上小艇到附近水域兜風。

詎料傍晚6時，死者母親的朋友發現小艇只見狗隻，卻不見死者的蹤影，遂四處搜索。其後發現死者在離小艇30米外的海面，面部朝下，失去知覺，於是立即將他救上岸及報案。飛行服務隊派直升機將傷者送院急救，惜最終不治。

事主與家人「船P」由白沙灣前往沙塘口山一帶，期間曾撐橡皮艇上岸，最終揭發遇溺。（資料圖片 / 尹嘉蔚攝）

死者為英國籍，持有香港身份證。昨午與數名親友在帆船上開派對遊玩，並由白沙灣前往沙塘口山一帶，期間事主曾撐橡皮艇上岸，其後失蹤，最終揭發遇溺。警方正調查事件，稍後會驗屍確定死因。據了解，死者身上沒有可疑傷勢。案件暫時沒有可疑，將交由西貢警區雜項調查隊負責調查。