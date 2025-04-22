旺角5億偽鈔真面目曝光　實為「𣾀豐5億債券」　抖音相關影片泛濫

3名內地男女今早（22日）手持面值高達5億元的「紙鈔」，前往旺角一間銀行開戶口，天價驚動職員報警，最終3人被捕，警方檢獲1999張面值5億元的「紙鈔」。案件更多內情曝光，據悉案中72歲內地漢，在兩名內地友人陪同下到上址開戶。而他手持的懷疑偽鈔，原來是印有𣾀豐銀行標誌的5億「債券」，但外表與一般鈔票無異。



網上可見，多個內地社交媒體包括「抖音」，均有大量有關𣾀豐5億債券的帖文或影片，當中有人使用紫外線燈驗證，更有人大疊大疊「數錢」。部份圖片可見，債券發行日期為1995年1月1 日，聲稱由匯（𣾀）豐發行，「由香港行政公署、財政公署批准」；此外，債券為20年期，「不予二十年不予對付」。亦有圖片顯示，銀行名稱為「香港國際貨幣有限公司」，但設計與𣾀豐無異，包括獅子圖案。



部份圖片可見，債券發行日期為1995年1月1 日，聲稱由匯（𣾀）豐發行，「由香港行政公署、財政公署批准」；此外，債券為20年期。（網上圖片）

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警方商罪科於2017年曾做偽鈔展覽，當時曾展示一張港幣5億元的債券，設計與20元港幣紙鈔非常相似。（香港警察fｂ）

「𣾀豐5億債券」亦非新鮮事。早於2017年，警方「商業罪案調查科70周年展覽」亦曾展出相關物品，顯示有騙徒將「20元紙幣」變成「5億元債券」。

多個內地社交媒體包括抖音，均有大量有關「𣾀豐5億債券」的帖文或影片，更有人大疊大疊「數錢」。（抖音影片截圖）

案發於今日（22日）上午11時15分，2男1女前往彌敦道617至623號一間銀行分行開戶口，期間卻展示一疊不常見、每張面值高達5億元的懷疑鈔票。職員懷疑有人使用偽鈔，報警求助。

警員趕抵調查後，在其中一名72歲涉案內地男身上，檢獲大批面值均為5億元的懷疑假鈔。他與同行另兩名分別姓盧（75歲）及姓李（65歲）內地男女，涉嫌「行使虛假文書」被捕，現正被扣留調查。人員共檢獲約1999張懷疑印有「港幣五億元債券」字樣的虛假文書。案件交由旺角警區刑事調查隊第二隊跟進。

3名男女到渣打銀行旺角分行開戶口，出示一疊面值5億元的懷疑偽鈔。（羅敏妍攝）