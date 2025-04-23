海關搗15間派對房間拘8人　涉提供侵權卡拉OK　檢$43萬影音器材

香港海關早前在復活節假期前夕，突擊搜查了全港多區15間派對房間，發現經營者提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。行動中，海關拘捕8名負責人，人員檢獲了15套卡拉OK機以及一批影音器材。 估計市值約43萬元。當中有9間派對房間，涉嫌違反了地契條款，已轉交地政總署作進一步調查。



有關派對房間犯案手法警惕，只會提供派對房間的所屬區域，直至顧客繳付完全數金額，或當日透露詳細地址，而且以自助形式營運，沒有店員駐守。



海關突擊搜查全港多區共15間派對房間，發現經營者提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。（黃偉民攝）

海關表示，一直密切留意市面的情況，發現有派對房間在業務的過程中，提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。在早前臨近復活節假期前夕（4月3日至4月17日），海關經過情報分析和深入調查後，鎖定多間派對房間。 並在版權持有人的協助下，在全港多區包括屯門、葵涌、觀塘和九龍灣，採取「喜鵲行動」搜查15間派對房間，其的經營者涉嫌在業務過程中，管有並提供侵權的卡拉OK歌曲給顧客使用。

海關共檢獲15套懷疑用作播放侵權歌曲的卡拉OK機，以及一批影音器材，估計市值約43萬元。經初步點算，涉案卡拉OK機共載有超過40萬首懷疑侵權歌曲。據悉，提供的歌曲大多為廣東歌，遠至70至80年代的歌曲也提供，以吸引不同年齡層。海關正調查有關卡拉OK機的來源。

海關版權及商標調查科科技罪案調查組調查主任文玉瑩交代案情。（黃偉民攝）

行動中，海關共拘捕4男4女，年齡介乎22至44歲，均為派對房間負責人，涉嫌違反《版權條例》。案件仍然在調查中，不排除會有更多人被捕。另外，海關留意到分別有8間位於工業大廈及一間位於商廈的派對房間，涉嫌違反地契條款，有關個案已轉交予地政總署作進一步調查。

海關版權及商標調查科科技罪案調查組調查主任文玉瑩指，案中派對房間負責人均相當警惕，面對顧客查詢時，往往只會簡單地提供派對房間的所屬區域，直到顧客繳付完全數金額，並且在使用派對房間當日，才肯透露詳細地址。據悉，部分派對房間設有最低消費，人頭費200至300元不等，最低需消費800元。

另外，海關留意有關類型的派對房間，是以自助形式營運，營運者會預先將派對房間的大門密碼交給顧客，再由顧客自行進入派對房間，其間並無任何負責人員或店員駐守。 海關相信負責人企圖利用以上方式逃避偵查。

根據《版權條例》，任何人在未獲版權擁有人的特許下，為任何貿易或業務的目的或在任何貿易或業務的過程中，管有版權作品的侵犯版權複製品，以期令任何人可使用該侵犯版權複製品，即屬違法，一經定罪，最高可被判每件侵權物品罰款5萬元及監禁4年。

海關提醒營商人士必須遵守《版權條例》, 就音樂視像記錄可向相關的版權持有人作出查詢。 海關表示，會繼續嚴厲執法，不定期進行對派對房間的放蛇行動，以打擊不同層面的侵權活動，並呼籲市民應該尊重智慧財產權，切勿光顧這些使用侵權歌曲的派對房間。

市民可致電海關24小時熱線182 8080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）舉報懷疑侵權活動。