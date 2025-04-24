吉隆坡抵港客機現機艙老鼠　內地男涉偷1800港元外幣及信用卡被捕

機場警區昨日（23日）接獲報案，指同日一班由吉隆坡往香港的航班上，一名乘客將背包放在座位上方置物櫃，其後發現背包內的信用卡及現金不見了，懷疑被人盜去。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「盜竊」拘捕一名42歲持護照內地男子。調查顯示，該名男子懷疑盜取該名受害人的2張信用卡，及200元歐羅及140元泰銖，即約值1800元港元的外幣現金。該名男子現正被扣留調查，案件交由機場警區刑事調查隊第5隊跟進。



由吉隆坡往香港的航班上，一名乘客將背包放在座位上方置物櫃，其後發現背包內的信用卡及現金疫被盜。（資料圖片)

為防止和打擊機艙盜竊案，機場警區持續進行宣傳及教育工作，並與機場持份者，包括航空公司、香港機場管理局及機場保安有限公司保持密切聯絡，加強採取以情報為主導的執法行動，例如建立疑犯資料庫，收集情報作罪案分析；同時加強與航空公司的情報交流，及早鎖定較高危的航線及犯案時段，並透過定期舉辦的防罪講座，提醒航空公司留意這類航線，提高機組人員的警覺性，防止罪案發生。

警方呼籲市民在機艙內應時刻保持警覺，將隨身行李上鎖並妥善保管，在離開座位時要格外小心，必須將現金和貴重物品隨身攜帶或交由同行親友保管。離開機艙前，旅客亦應仔細檢查個人財物。

警方提醒市民， 「盜竊」 為嚴重罪行，一經定罪，最高可被判監禁10年，市民切勿以身試法。