休班消防隊目西九車禍重創　網現籌款帖文惹疑　消防：募捐須申請

社交平台Threads昨（23日）流傳一則有關消防員的籌款帖文，內容提及一名姓陳消防隊目，於4月2日在西九龍公路上遇上嚴重車禍，「全身多處重創，目前仍處於昏迷狀態」。文中指，該隊目為家庭經濟支柱，妻子及8歲女兒生計迫在眉睫，呼籲市民捐款解燃眉之急，「用於醫療復健、家庭基本開支及孩子教育費用」；文末亦附上陳妻的銀行戶口號碼。惟涉及公務員的募捐活動，惹來大量質疑聲音；其後該帖文已刪除。



消防處今日（24日）回覆查詢時證實，根據處方紀錄，一名隸屬九龍總區的消防隊目，於4月2日凌晨休班期間，在西九龍公路遇上交通意外，至今仍然留院治療。消防處非常關注事件，一直與傷者家屬保持緊密聯繫，並提供福利及生活安排等一切可行協助。任何有關公務員向公眾募捐活動，都必須向當局申請並得到許可；傷者家屬已獲告知有關要求。



一名姓陳消防隊目，4月2日在西九龍公路上遇上嚴重車禍；網上籌款帖文惹來質疑聲音。（Threads截圖）

一名姓陳消防隊目，4月2日在西九龍公路上遇上嚴重車禍；網上籌款帖文惹來質疑聲音。（Threads截圖）

▼4月2日西九龍公路車禍▼



案發於4月2日凌晨1時50分，一輛的士沿西九龍公路南行，途至長沙灣海達邨對開時，與一輛「綿羊仔」電單車相撞。姓陳（45歲）鐵騎士頭部嚴重受傷，陷於昏迷，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救。楊（53歲）的士司機涉嫌「危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害」被捕。

西九龍公路的士和電單車相撞 鐵騎士昏迷送院搶救 的士司機被捕

4月2日車禍後，涉事的士和電單車前後停在快線，電單車橫亘路中，頭盔跌在車旁，後方位置遺下血跡。（陳永武攝）

電單車倒在路中，頭盔跌在車旁。（陳永武攝）