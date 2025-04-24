粉嶺聯和墟刑毀｜涉爭飯盒生意　反黑組查天眼拘3男起獲假牌車

3名蒙面惡煞昨早（23日）闖入粉嶺聯和墟一間餐廳大肆破壞，打爛電視機及玻璃門後，逃之夭夭；整個過程被閉路電視拍低。



警方今午（24日）交代案情指，追查大量天眼後，昨晚及今日拘捕3名男子（33歲、37歲及47歲），他們涉嫌「刑事毀壞」；行動中，起回一輛套假牌的接應車輛。警方初步相信事件涉及爭奪飯盒生意。



大埔警區反三合會行動組第二隊主管高級督察鄭偉駿交代案件。（梁偉權攝）

大埔警區反三合會行動組第二隊主管高級督察鄭偉駿指，昨日（23日）早上約7時10分，3名蒙面男子，分別手持木棍、刀及鎚仔衝入新界粉嶺和泰街一間餐廳內，打爛兩部電視機及食店玻璃門，並隨即乘坐店外接應的私家車逃去。

大埔警區反三合會行動組接手調查，翻查現場附近大量閉路電視記錄及情報分析，迅速鎖定犯罪團伙，分別於同日晚上及今日，在上水區內拘捕3名男子涉嫌「刑事毀壞」罪。3名被捕男子分別為33歲、37歲及47歲，他們現正被扣留調查。

警方亦成功於上水區內，尋回一輛套假牌的接應私家車。（警方提供）

鄭偉駿表示，警方亦成功於上水區內，尋回一輛套假牌的接應私家車；現正循此方向繼續追查。警方指事件起因，初步調查相信涉及爭奪飯盒生意。

惡煞以頭套蒙面，其中一人持牛肉刀。（CCTV截圖）

另外，新界北刑事部人員於昨日展開代號「犁庭掃穴」的反三合會行動。警方重申，絕不容忍黑社會分子的暴力行為，強調打擊三合會及其收入來源，一直是警務處處長首要行動項目之一。警方會繼續採取果斷及嚴厲的執法行動以打擊三合會活動，保護市民安全和權益。

據相關閉路電視片段可見，3名用頭套蒙面、穿着黑色衫褲的男子，乘坐一輛銀色私家車掩至。落車後兩人衝入店內，一人在門外把風。其中持牛肉刀的歹徒指嚇在場食客，持長棍的歹徒則直接走入水吧位置，打爛電視機。

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當時店內坐滿食客，各人一臉驚惶，但也不敢輕舉妄動；當中一名食客，在惡煞扑爛電視機時，嚇得抱頭躲避。得手後3人奪門而逃，持鐵鎚的惡煞扑爛玻璃門才轉身離開。

各人極速行事，最後一人打爛玻璃門才逃去。（CCTV截圖）

案發於4月23日上午7時許，姓周（61歲）男負責人報案，指3名男子持刀棍進入，並毀壞玻璃門和電視機，其後登上私家車逃去。

▼警方在場調查▼