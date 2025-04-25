無業漢扮水電工　網上登廣告招客收訂後失聯　至少呃15人涉款11萬

1名46歲男子訛稱是水電工，在網上平台張貼虛假廣告經營裝修生意，但往往收取訂金後失聯，最少15人受騙，涉款共11萬元，單一最大宗損失為5萬元。警方接報後展開調查，昨日（24日）在水電工接洽新客戶時採取行動，以涉嫌詐騙將他拘捕。



警方稱，騙徒精心設計騙局，當受害人找他進行裝修時，會準備好報價單，而收取費用後，亦會發出印有公司名稱的收據，以提高可信性。警方呼籲，如市民有任何相關資料或同類遭遇，可致電警方求助。



證物包括報價單、收據及裝修工具等。（蔡正邦攝）

葵涌分區特遣隊高級督察梁鈞澔表示，葵青警區在本月15日接獲一名36歲男子報案，指在網上平台認識一名裝修工人，對方聲稱可以$12,000提供安裝水錶的工程。雙方其後約見討論工程細節，期間騙徒以裝修及維修的專業術語，令受害人深信不疑。及後，騙徒要求受害人在工程前付訂金，但收錢後失去聯絡。

葵涌分區特遣隊經深入調查，鎖定一名疑犯身份，發現他以水電裝修工人身份活躍於社交平台，訛稱提供不同的水電及裝修服務。

人員隨即部署情報主導行動，得知疑犯於昨日（24日）接觸新受害人，遂於葵涌區內拘捕該名46歲男子。被捕人姓陳，報稱無業，在他身上檢獲與數宗案件有關的報價單、收據及裝修工具。他現正被扣留調查，案件將由葵青警區重案組第一隊跟進。

警方得知疑犯於昨日接觸新受害人，遂於葵涌區內作出拘捕。

證物包括一批裝修工具。（蔡正邦攝）

葵青警區刑事部督察吳綺淇表示，騙徒精心設計騙局，當受害人找他進行裝修工程時，會預先準備好報價單；收錢後亦會發出印有公司名稱的收據予受害人，提高可信性。而騙徒會向受害人提供一小部份的裝修服務，並以不同理由，例如購買裝修材料費，要求受害人再繳款。由於騙徒已完成部分裝修工程，因而降低受害人疑心，直至對方失聯，始知受騙。

警方初步相信，疑犯最少涉及15宗同類案件，遍佈九龍及新界，騙款總金額約11

據了解，涉款金額最大的案件為50,000元，最早的報案日期在去年8月。騙徒本身萬元。警方在騙徒身上檢獲報價單、收據、裝修工具及一個公司印章。惟調查後發現，騙徒沒有註冊任何公司，而公司印的公司名是並不存在。並非註冊水電技工，但曾經從事相關工作，故熟悉行內術語。

騙徒與受害人接洽時，會預先準備好報價單。(蔡正邦攝)

騙徒與受害人接洽時，會預先準備好報價單。(蔡正邦攝)

警方呼籲市民提高警惕，在進行網上交易或聘用服務時，必須仔細核實對方的真實身份及相關資料，避免墮入騙局。 如市民有任何懷疑，可致電「防騙易熱線18222」查詢，如果遇到緊急情況，請直接打999求助。

此外，市民如有任何相關資料或曾遭遇類似情況，可聯絡葵青警區重案組第一隊 3661 2937及 9471 7672。「以欺騙手段取得財產」是嚴重罪行，一經定罪，最高可判監禁10年，市民切勿以身試法。

葵青警區刑事部督察吳綺淇 (左) 及葵涌分區特遣隊高級督察梁鈞澔 (右) 向傳媒簡報案情。(蔡正邦攝)

被捕男子過去多次在社交平台發文，指可提供多項家居維修服務，如水喉、家電、冷氣、油漆、更換洗手盤等。據知他已非第一次犯下同類案件，社交平台已出現苦主群組，不少人在網上聲討他。

被捕男子過去多次在社交平台發文，指可提供多項家居維修服務。(凱匯街坊會Facebook)

有網民發文提醒，被捕男子為「老千」，收取訂金後便失蹤，呼籲市民提高警覺，以防受騙；又指他有大量前科，曾涉多宗商業詐騙案，且有入獄記錄。

有網民表示，該男子為「老千」，收取訂金後便告失蹤，呼籲市民提高警覺，以防受騙。(電燈佬 技術 吹水 工作 電器工會交流群組 Facebook)

有苦主成立群組聲討被捕男子。(呃神騙鬼冷氣佬娛樂區Facebook)

另有人指他過往有大量前科，曾涉多宗商業詐騙案，且有入獄記錄。(呃神騙鬼冷氣佬娛樂區Facebook)

有人指他有大量前科。(呃神騙鬼冷氣佬娛樂區Facebook)

苦主群組上載了被捕男子的相片。