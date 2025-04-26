好人好事｜老婦香港機場迷路　內地客助尋地勤：工作人員好專業

一名內地女生今日（26日）在內地社交平台《小紅書》發文，講述一件發生在香港國際機場的好人好事。一名年長婦人獨自剛從澳洲來港，欲乘飛機前往重慶，卻在機場迷失方向，徬徨無助之際，向發文的女生求助。女生協助她找到辦理登機手續櫃檯，婦人表現自責自己愚笨並痛哭，女地勤人員隨即安撫其情緒及提供協助。發文者指工作人員表現專業，又慨嘆「雖然不知道是誰的媽媽，但也可能是我們所有人的媽媽」。



不少網民留言感謝發文女生及地勤人員的協助，並呼籲大家出門在外多照顧及關懷長者，「可以的話，我們互相照顧一下我們的父母好嗎？」。



一名內地女生今日（26日）在小紅書發文講述一件發生在香港國際機場好人好事。（小紅書)

發文的內地女生指，今早在香港國際機場轉機，坐着整理物品時，一名年長婦人拿着登機證，找不到登機櫃位，並向她求助，「能不能幫我看一下我這個在哪裡，我要去重慶」，並指自己剛從澳洲來港，兩天沒睡覺，頭腦不清晰。發文者指老婦顯得手足無措，於是幫她查看，但發現仍未有登機口資料，遂將她帶到地勤櫃位求助。

她續指，老婦一到地勤櫃位後，便伏在櫃台上失聲痛哭，說自己很崩潰，自責太笨，又說今日遇到的人都沒理會她。發文者心酸稱「我想到如果我媽媽出門也這樣的話怎麼辦，然後我就也哭了」。

後來一名女地勤服務人員為老婦提供協助。據發文者上傳的照片，該名女地勤身穿相信是國泰航空公司的制服。發文者稱讚工作人員「真的好專業」，一直安撫婦人的情緒，幫她的手機連接網絡，讓她可以與家人取得聯絡，然後安排婦人坐下，確保在地勤人員的視線內，一再向婦人表示會將她順利帶上飛機，安慰稱﹕「找不到不是她的原因，是機場太大了」。

地勤人員其後向發文者致謝，着她放心，發文者便離開。她對事件感慨稱﹕「雖然不知道是誰的媽媽，但也可能是我們所有人的媽媽」。

一名內地女生今日（26日）在小紅書發文講述一件發生在香港國際機場好人好事。（小紅書)

不少網民留言稱感謝發文者，「謝謝你照顧大家的媽媽」、「你這麼善良一定會有回報的」、「大家互相幫忙」，亦有人指社會變化太大，老一輩難跟上，出門時總會遇困難，希望大眾多一點關懷及照顧，「在外遇到需要幫助的叔叔阿姨我們都會盡量幫，想的就是希望如果自己的父母遇到這樣的情況也能得到幫助就好了」、「出門在外，可以的話，我們互相照顧一下我們的父母好嗎?」。

亦有人稱讚該名香港機場工作人員的表現，「給香港機場工作人員點讚」、「最好給航空投個感謝信，希望機場服務少點冷漠事件」、「美女好棒，這個航空的小姐姐也好專業，值得寫表揚信」。

《香港01》正向國泰航空查詢事件。