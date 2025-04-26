海關拘7人檢1900萬毒品　14歲仔收200萬太空油郵件　同黨反抗事敗

海關周四（24日）起一連3日，在香港國際機場、深圳灣管制站及市內破獲3宗販運危險藥物案件。行動中，共檢獲約55公斤懷疑大麻花、7公斤懷疑海洛英、2公斤懷疑液態依托咪酯（太空油毒品主要成分）及200克其他懷疑大麻類毒品，估計市值約1,900萬元，共拘捕7人，3宗案件將於周一（28日）在法院提堂。



當中4人涉及一宗從美國到香港機場，報稱為燈盤的貨物中，藏有6包大麻花的案件。第2宗案件香港海關與內地海關合作，搗破報稱為椰子油，實際藏液態依托咪酯的案件，一名14歲男學生涉案被捕，另有一名24歲男子被捕時激烈反抗。最後一宗則是一名22歲男子從馬來西亞吉隆坡帶7公斤海洛英到港，他被捕後承認收報酬販毒。



海關機場科空運貨物第二組督察周霆鋒（左）毒品調查科機場調查課調查主任蔡琳凌（右）交代案情。（王譯揚攝）

首宗案件：23盒燈盤內夾6包大麻花 4人被捕

海關表示，第一宗案件發生於周四（24日），海關人員根據風險評估及情報分析，於香港國際機場空運貨站查驗一票由美國寄來、報稱載有LED燈的空運貨物。該貨物重450公斤，裝於一個木箱內，內含40盒LED燈盤。

海關人員發現部分燈盤重量異常，且較重燈盤的紙盒標有特殊斜線記號。利用X光機掃描後，發現23盒燈盤內夾雜不明物體。拆開檢查後，發現夾層藏有6包真空包裝的疑大麻花，總共檢獲63公斤，估計市值約1,400萬元。

毒販利用燈盤貨物掩飾毒品企圖逃避檢查，但最終被識破。案件隨即轉交毒品調查科跟進。

毒品調查科接手後，於昨日（25日）在荃灣區展開監控遞送行動，拘捕一名報稱自僱男子（58歲）及一名女倉務員（35歲）。

第一宗案件，海關在行動中檢獲一批大麻花、大麻類毒品及包裝工具。（王譯揚攝）

人員隨後在油塘區進行第2次監控遞送行動，拘捕報稱為司機（27歲）及報稱為建築工人（26歲）的男子。兩人因收取藏有疑大麻花的貨物被捕，人員合共檢獲約55公斤疑大麻花、200克其他大麻類毒品及毒品包裝工具，市值約1,200萬元。

行動中，警方在油塘區搜查一輛私家車，發現200克大麻類毒品及包裝工具。人員相信毒販企圖利用該批毒品及包裝工具進行包裝及分銷。首兩名被捕人士已獲准保釋，另外兩人已被控販運危險藥物罪，將於周一（28日）在觀塘裁判法院提堂。

第二案：4樽椰子油藏液態依托咪酯 1人被捕時激烈反抗

第二宗案件屬陸路貨運途徑偷運毒品，香港海關於昨日（25日）與內地海關聯合執法，在深圳灣管制站截查一批由泰國經深圳寄往香港的快遞郵件。於4樽報稱為椰子油的貨物中發現2公斤懷疑液態依托咪酯（太空油毒品主要成分），市值約200萬元。

當日下午，毒品調查科於新蒲崗展開監控遞送行動，拘捕一名14歲男子及一名24歲男子。兩人分別報稱學生及無業，24歲男在被捕時激烈反抗但被制服。

4樽殼稱為椰子油的貨物，藏有液態依托咪酯。（王譯揚攝）

兩人已被控販運危險藥物罪，24歲男另被控抗拒海關人員罪。案件將於周一（28日）在九龍城裁判法院提堂。海關表示，販毒集團企圖以椰子油掩飾依托咪酯，但被海關人員發現。人員估計該批液態依托咪酯可製作約6,000粒太空油煙彈。

4樽殼稱為椰子油的貨物，藏有液態依托咪酯。（王譯揚攝）

第三案：吉隆坡抵港男收錢 運7公斤海洛英到港

第三宗案件發生於今日（26日），機場科人員在香港國際機場截查一名由馬來西亞吉隆坡抵港的22歲男旅客。該旅客攜帶寄倉行李箱及手提背囊，人員為他清關時發現行李箱內20盒零食重量異常，開箱檢查發現內藏20塊印有「雙獅地球牌」的海洛英毒品，重約7公斤。

毒品調查科接手調查後，該男子承認收取報酬將行李從馬來西亞帶回香港，已被控販運危險藥物罪，將於周一（28日）在西九龍裁判法院提堂。

第3宗案件涉及7公斤海洛英。（王譯揚攝）

香港海關表示，將繼續根據風險評估及情報分析，加強打擊販毒活動，呼籲市民提高警覺，切勿貪圖金錢利益參與販毒活動，不接受任何人聘請或委託運送受管制物品，避免在不確定物品屬性的情況下協助他人運送。

市民亦應避免將個人資料及地址交予他人作收取、包裹或貨物用途。如有任何罪案舉報，可致電海關24小時熱線182 8080，或電郵至customcrimereport@customs.gov.hk。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。