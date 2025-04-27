火炭站附近工程車機件故障完成搶修　東鐵綫服務逐步回復正常

港鐵今日（27日）凌晨5時許表示，由於火炭站附近有工程車機件故障，沙田與火炭站之間路段現時需要單綫行車，來往金鐘站及羅湖或落馬洲站的行車時間預計需要額外10至15分鐘。上午11時30分，涉事工程車被移動到火炭站月台。中午12時許港鐵宣佈工程人員已完成搶修，並將工程車駛離現場，東鐵綫列車服務逐步回復正常。



涉事工程車停在路軌上。（李家傑攝）

受事件影響，金鐘來回落馬洲（經馬場）一度需要20分鐘一班車，金鐘來回羅湖10分鐘一班車，金鐘來回大圍5分鐘一班車，大埔墟來回落馬洲10分鐘一班車。

一輛工程車停在東鐵綫沙田站往火炭站方向的路軌上，距離火炭站大約500米。現場所見懷疑因為升降台無法降落，直接行車會損毀電纜，工程人員登上升降台，徒手托起電纜，再通知同事行車，逐步解困。（蔡正邦攝）

現場所見，涉事工程車往沙田方向停在路軌上，距離火炭站大約500米，月台播出有關廣播，列車車廂乘客不多。

港鐵表示由於工程車機件故障，需要先處理再移離現場。相關車站已加派人手協助乘客，並已加強沿綫的乘客資訊及廣播。

涉事工程車被移動到火炭站月台。（蔡正邦攝）

九巴表示因應東鐵線火炭站附近有工程車故障，來往金鐘至羅湖及落馬洲列車需要額外行車時間，九巴現加強相關地區包括大圍、沙田、大埔、粉嶺及上水的巴士服務，過境旅客可在上水乘九巴76或276B線到新田運輸交匯處，轉乘B1線前往落馬洲／福田口岸。

乘客可致電九巴顧客服務熱線2745-4466或使用九巴網頁www.kmb.hk及智能手機應用程式App1933查詢詳情。

涉事工程車停在路軌上。（李家傑攝）

職員在場處理。（李家傑攝）

月台播出有關廣播，列車車廂乘客不多。（李家傑攝）