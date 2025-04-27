車CAM｜冒雨急步衝紅燈　銅鑼灣雙程證女插水式跣的士底險被輾

網上流傳一段車cam片段，下雨天片主在銅鑼灣軒尼詩道等燈，當行人燈號轉至紅燈時，兩名路人仍然衝燈過馬路，成功「達陣」。但當片主開車時，再有第三名女子衝燈過馬路。片主剎停，但左線的士已經起動駛出行人過路線。女子天雨路滑跣低，的士見狀急剎，但女子已「插水式」跣入的士車頭底部。



片段中女子疑未有受重傷，隨即便站起，與司機溝通。片主無奈稱「嗰條粗心大意嘅公路⋯⋯」，網民亦感嘆「好彩人無事。不過唔會成日咁好彩。」



當時正下雨，片主當時於一個交通燈口待過馬路，當時行人燈轉至紅燈，仍先後有2名路人衝燈過馬路。（Aero Chan／車cam L（香港群組））

片主一段以為無行人，遂再起動車輛，但再見有第3名女子欲衝燈所以剎停，左線的一輛的士疑未有留意，直駛過馬路，女子迎頭遇見的士，被嚇至跣低，的士極近駛過女子，女子疑未有受重傷，隨即站起，與司機溝通。（Aero Chan／車cam L（香港群組））

女子天雨路滑跣低，的士見狀急剎，但女子已「插水式」跣入的士車頭底部。（Aero Chan／車cam L（香港群組））

片主一段以為無行人，遂再起動車輛，但再見有第3名女子欲衝燈所以剎停，左線的一輛的士疑未有留意，直駛過馬路，女子迎頭遇見的士，被嚇至跣低，的士極近駛過女子，女子疑未有受重傷，隨即站起，與司機溝通。（Aero Chan／車cam L（香港群組））

片主一段以為無行人，遂再起動車輛，但再見有第3名女子欲衝燈所以剎停，左線的一輛的士疑未有留意，直駛過馬路，女子迎頭遇見的士，被嚇至跣低，的士極近駛過女子，女子疑未有受重傷，隨即站起，與司機溝通。（Aero Chan／車cam L（香港群組））

警方昨晚（26日）9時38分接獲報案，指銅鑼灣軒尼詩道及波斯富街交界一名31歲姓曹、持雙程證的女子在交通意外中受傷，她的手及大腿受傷，毋須送院治理。據初步調查，她未被的士撞到，惟在跣低時受傷。