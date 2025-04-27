警新界南打擊醉駕藥駕拘18人包括通緝犯　 查208人搜68車派22告票

新界南總區交通部執行及管制組、道路安全組與新界南總區機動部隊，前晚（25）至昨日（26日）凌晨，在區內展開代號「田狩（LANDHUNT）」反酒駕、藥駕及反罪惡聯合行動，於各區主要幹道設置路障，截查可疑車輛，並向駕駛人士進行酒精呼氣測試。



行動中，人員共拘捕17男1女（32至53歲），分別涉嫌「酒後駕駛」、「毒後駕駛」、「拒絕提供血液樣本」、「駕駛未獲發牌車輛」、「沒有第三者保險而使用汽車」、「在取消駕駛資格期間駕駛」、「管有危險藥物」及「管有第一部毒藥」。其中一名50歲男子，被發現因欠交法庭罰款而被通緝。



警方新界南打擊醉駕藥駕，拘捕18人。（警方提供）

整個行動中，人員亦合共向1980名司機進行酒精呼氣測試，並截查208人及搜查68輛汽車，對違例司機發出22張定額罰款告票，扣查8部懷疑非法改裝的車輛。

人員合共向1980名司機進行酒精呼氣測試。（警方提供）

另外，警方在區內不同的酒吧和食肆派發傳單，呼籲駕駛者，酒後駕駛及藥後駕駛屬嚴重罪行，一經定罪除會被罰款，亦會判處入獄，切勿以身試法。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息，繼續全力打擊相關違法行為，保障市民生命和財產。