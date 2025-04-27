警首辦全港學界防騙話劇邀請賽破世界紀錄　周一鳴冀跨界別防騙

警務處新界南總區今日（27日）在香港警察總部舉辦「全港學界防騙話劇邀請賽」頒獎典禮。是次邀請賽由香港善德基金會冠名贊助；防騙話劇邀請賽由去年12月起開始舉辦，設有話劇及短視頻兩個比賽類別，並分為中學組及小學組，共吸引58隊參賽隊伍，合共342名學生參加，打破了「最多人參與的防騙話劇比賽」世界紀錄。



除了警務處處長處長和香港善德基金會主席外，主禮嘉賓亦包括警務處行動處處長陳東、香港善德基金會榮譽主席董吳玲玲女士和香港話劇團行政總裁梁子麒，一同主持亮燈儀式及向各得獎學校及學生頒發合共18個獎項。



警務處新界南總區今日（27日）在香港警察總部，舉辦「全港學界防騙話劇邀請賽」頒獎典禮。共吸引58隊參賽隊伍，合共342名學生參加，打破了「最多人參與的防騙話劇比賽」世界紀錄。（警方提供）

防騙話劇邀請賽競爭激烈，最後聖言中學及大埔舊墟公立學校（寶湖道），獲得中學組及小學組話劇冠軍；而迦密愛禮信中學及救世軍林拔中紀念學校，則獲得中學及小學組短視頻冠軍。演出的話劇會收錄為教學視頻，分發給全港中小幼學生。

警務處處長周一鳴致辭。（警方提供）

警務處處長周一鳴致辭時表示，當今詐騙手法猶如變種病毒般不斷進化，由假冒官員到網購詐騙等。面對此等「無差別攻擊」的病毒，警隊不僅透過「防騙視伏器」這類「電子疫苗」守護市民財產，更以創新的「防罪話劇教育模式」，透過跨界別協作——警方提供最新騙案例子、教育界培育防騙意識、話劇界創新傳播手法，建構「跨領域防騙同盟」，開創防騙教育新維度，為社會安全網締造支持點，並藉此培育出校園安全網絡的防騙大使。

周一鳴亦寄語同學要繼續發揮青年領袖影響力，將今日所學轉化為終身受用的防騙技能。警隊亦將繼續以不同渠道打擊騙案，與市民同心構建防騙屏障，守護我們摯愛的香港家園。

警務處新界南總區今日（27日）在香港警察總部舉辦「全港學界防騙話劇邀請賽」頒獎典禮。共吸引58隊參賽隊伍，合共342名學生參加，打破了「最多人參與的防騙話劇比賽」世界紀錄。（警方提供）

善德基金會藍國慶主席致辭時，感謝警務處新界南總區及香港話劇團籌劃是次比賽，政社同心培育社會棟樑，在數碼詐騙威脅下，透過話劇比賽深化防騙教育，培育青年創新思維。在本次防騙話劇比賽中，他們欣喜見證同學們以獨特藝術視角詮釋防騙主題，將防騙信息轉化為深具感染力的校園故事，而同學精心創作的優秀作品將被製作為全港校園教育資源，讓防騙知識透過同儕共鳴深植人心。

藍國慶表示，善德基金會將持續支持此類創新教育項目，與各界攜手培育德才兼備的社會棟樑，共同構建更安全的智慧香港。

警務處新界南總區今日（27日）在香港警察總部舉辦「全港學界防騙話劇邀請賽」頒獎典禮。共吸引58隊參賽隊伍，合共342名學生參加，打破了「最多人參與的防騙話劇比賽」世界紀錄。（警方提供）