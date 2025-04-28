37歲女網購墮「局中局」遭二次詐騙　損失多400倍由$5000變200萬

37歲女網購慘遭「二次詐騙」，損失5,000元變200萬元。近日，該名本地女事主誤墮一宗網購騙案，原本僅損失5,000港元。惟她其後在Telegram認識一名「苦主」，對方訛稱曾透過「幕後團隊」成功追回損失，但要支付保證金。結果女事主信以為真，一個星期內轉賬13次，涉款近200萬元 。她其後與朋友討論，才如夢初醒及報警。



一名37歲女子墮網購騙案，更慘遭「二次詐騙」，損失5,000元變成200萬。（「CyberDefender 守網者 」facebook）

警方表示，騙徒利用受害人急於追討款項的心理，聲稱可以出動律師團隊，甚至警員協助追款，發動「二次詐騙」。警方提醒，切勿輕易相信任何聲稱可幫你追回騙款的人或組織，以免再次被騙；在尋求專業人士協助前，應充分了解對方背景和專業資格，並作多方面核實；可以利用「守網者」網站https://cyberdefender.hk的「防騙視伏器」或「防騙視伏 App」手機應用程式，查核可疑電話號碼、網址或收款帳號。

此外，警方絕不會「指示受害人轉帳」或「索取受害人的網上理財密碼」；如果有人自稱為警員與你聯繫，而你對其身份存有疑慮，應致電「防騙易18222」熱線查詢。了解更多有關二次詐騙的資訊，即上https://cyberdefender.hk/secondary-fraud/。