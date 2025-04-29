警聯旅遊業界五一黃金周前宣傳　向旅客講解道路安全及打擊黑的

西九龍交通部於五一勞動節假期前夕，聯同旅遊業界，到遊客觀光熱點，包括尖沙咀鐘樓一帶、舊油麻地警署、廣東道及旺角道行人天橋附近，向旅客及市民派發道路安全單張及紀念品，提醒公眾注意道路安全。



另外，人員講解香港道路使用規則及的士乘車消費權益，並提醒的士司機「的士司機違例記分制度」已經實施，呼籲司機自律守法。此外，西九龍高鐵站內多間商戶張貼多款道路安全海報，提醒旅客切勿於馬路中間逗留打卡，以免發生意外。



警方聯同旅遊業界五一黃金周前宣傳，向旅客講解道路安全及打擊黑的。（警方圖片）

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隨着五一勞動節假期臨近，警方西九龍交通部聯同立法會功能界別（旅遊界）議員姚柏良先生 、香港旅遊業議會總幹事楊淑芬女士，以及香港旅遊促進會總幹事崔定邦先生，展開一連串宣傳行動。他們前往尖沙咀鐘樓一帶及舊油麻地警署外進行宣傳，向旅客及市民派發道路安全單張及紀念品，提醒公眾注意道路安全。

警方宣傳亦延伸至多個熱門旅遊地點，包括廣東道及旺角道行人天橋等打卡熱點，向旅客講解香港道路使用規則及的士乘車消費權益。同時，警方亦在旅遊區的士站提醒的士司機「的士司機違例記分制度」已經實施，呼籲司機自律守法。

另外，西九龍高鐵站內多間商戶亦支持警方工作，張貼多款道路安全海報，提醒旅客切勿於馬路中間逗留打卡，以免發生意外。 警方表示，將繼續以教育與執法雙管齊下，減低交通意外發生的風險，並呼籲市民及旅客在享受假期的同時，時刻注意個人安全，的士司機亦應守法，切勿以身試法。