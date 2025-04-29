元朗生命幼稚園大火｜課室付諸一炬　家長衝去接仔　小男生：唔驚

元朗信義會生命幼稚園今午（29日）發生大火，逾300名師生疏散到附近球場，幸無傷亡。起火課室面積約5米乘6米，《香港01》記者現場所見，課室嚴重焚毀及熏黑，多個玻璃窗粉碎爆裂、窗框燒熔扭曲，外牆亦有明顯火燒痕跡。火警救熄後，消防及警員入校調查。



有家長受訪時表示，在家長群組得知學校失火後，「即刻衝過嚟」接回孩子，之後才收到校方訊息指有短路引致火警，但理解校方應先專注照顧小朋友才較遲通知。有小男生走火警後仍「紮紮跳」，指「好多濃煙‥‥‥真係火警，唔係火警演習」，但有老師帶領疏散，「唔驚！」



元朗信義會生命幼稚園今午（29日）火警，現場火光熊熊，玻璃窗燒至爆裂，濃煙沖天，有街坊圍觀。（讀者提供）

家長羅太表示，兒子就讀低班，原本下午4時半放學。她在家長群組見到有人傳送照片，表示學校發生火警，感到擔心，「所以即刻衝過嚟」接回兒子。

她續指，起初並未收到校方通知學校起火，「冇咁快，因為佢哋都應該係照顧咗小朋友先」；後來則經學校eClass收到訊息，指疑有短路導致火警。

有片｜元朗信義會生命幼稚園大火 烈焰黑煙沖天 逾300師生疏散

元朗信義會生命幼稚園大火，家長羅太表示，收到消息後感擔心，故「以即刻衝過嚟」接回兒子。（梁偉權攝）

另一家長鍾太指，學校每班都設有家長教師會的WhatsApp群組，故消息很快流通；她收到「媽咪group」有家長表示學校發生火警，亦有見到學校通告，得悉火警後不算太擔心，認為「學校安排都好好」。

鍾太的兒子亦就讀低班，他未有受驚，向記者稱：「真係火警，唔係火警演習，真嘅！」又憶述當時「好多濃煙㗎！」並指平日學校有火警演習，事發時在老師帶領下離開課室，「唔驚！」

元朗信義會生命幼稚園大火，師生全部平安，家長鍾太認為為學校安排很好，其兒子則表示事發時「好多濃煙㗎！」，但在老師帶領下疏散，「唔驚」。（梁偉權攝）

火警發生於今午約3時42分，元朗安信街「元朗信義會生命幼稚園」有課室冷氣機短路`起火。當時課室內有學生上課，教師發現起火後，立即疏散學生；亦有教職員嘗試救火不果。消防趕抵動用一條喉及一隊煙帽隊灌救，下午3時58分將火救熄，幸無傷亡，250名學生及51名教職員全部安全。

元朗信義會生命幼稚園火警，現場火光熊熊，濃煙沖天，大批街坊圍觀。（fb元朗專區 ＋親子推介專區/Gladys Man）

現場影片可見，幼稚園火光熊熊，噴出烈焰，從學校另一邊也可見到火焰；有課室玻璃窗燒至爆裂，大量黑煙升上半空。消防趕到現場後，向出事課室射水撲救；有途人在學校外圍觀。事後起火課室位置付之一炬，外牆嚴重熏黑，窗戶玻璃粉碎，有窗框更燒熔甩脫。

元朗信義會生命幼稚園火警，現場火光熊熊，濃煙沖天。（Threads @1km1）

+ 1

消防處表示，於今午3時42分接報涉事幼稚園發生火警，共調派10輛消防車及一輛救護車到場，並發現2樓一個面積約為5米乘6米的課室起火。消防人員隨即調派一隊煙帽隊，並動用一條喉灌救，約10分鐘後將火救熄。消防人員到場前，共約300名幼稚園的教職員及學生已自行疏散至鄰近學校的操場。事件中無人受傷。

處方稱，根據教職員提供的資料，初步懷疑火警起因與肇事課室內的冷氣裝置有關，消防人員會與機電工程署人員進行深入調查，確定成因。

元朗信義會生命幼稚園火警，有課室玻璃窗燒至爆裂，濃煙沖天。（讀者提供）

+ 2