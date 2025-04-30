警國安處拘22歲男子涉發布煽動意圖信息　下午西九龍裁判法院提堂

警務處國家安全處（國安處）於周一（28日）在九龍區採取執法行動，拘捕一名22歲男子。他涉嫌違反《維護國家安全條例》第二十四條「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。該名男子已被控一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪，案件將於今日（30日）下午在西九龍裁判法院提堂。



警方國安處周一（28日）在九龍區採取執法行動，拘捕一名22歲男子。

調查顯示，該名被捕男子涉嫌多次透過網上社交平台發布具有煽動意圖的信息，內容包括煽動他人引起對《中華人民共和國憲法》確定的國家根本制度的憎恨、藐視及對其離叛、不循合法途徑改變中央就特區依法制定的事項；或在特區依法制定的事項及作出不遵守特區法律的作為或不服從根據特區法律發出的命令的作為等。

據了解，被捕男子任職麥當勞，於2024年中持續在社交平台Instagram、X發布包括帶有港獨意味的「光時」、「共產黨下台」、「香港人加油」等口號、「願榮光歸香港」歌曲及數十篇帶有煽動意圖的帖文，亦曾於九龍區多個人流密集的地點，張貼內容圍繞煽動他人顛覆國家政權的單張。

警方提醒市民，「明知而發布具煽動意圖的刊物」屬嚴重罪行，首次定罪最高可被判處監禁7年。市民切勿以身試法。