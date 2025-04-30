建築材料供應商涉賣冒牌瓷磚黏結劑　平正貨兩三成　海關拘2職員

有建築材料供應商涉嫌售賣冒牌瓷磚黏結劑，每包淨重25公斤的冒牌貨零售價為83元，比正貨平兩至三成。香港海關近日接獲舉報，兩星期內鎖定涉案供應商，並拘捕1男1女，檢獲2400包冒牌瓷磚黏結劑，合共重60噸，市價超過20萬元。海關將安排部分涉案瓷磚黏結劑的樣本送往政府化驗所及專業檢測中心作初步檢測。



冒牌品因技術及成本等因素，包裝較為粗疏，包裝顏色比正貨鮮色，而噴碼字體設計及間隔亦與正貨存在一定分別。（羅敏妍攝）

海關版權及商標調查科一般調查組指揮官吳家俊交代案情指，海關早前接獲舉報，指有建築材料供應商涉嫌售賣冒牌瓷磚黏結劑。海關經深入調查，以及在商標持有人協助下，在兩星期內迅速鎖定一間建築材料供應商位於油麻地公眾貨物起卸區的提貨點，以及位於觀塘的辦公室，人員於是試購，並於今早採取拘捕行動。

行動中，人員檢獲超過2400包冒牌瓷磚黏結劑，每包淨重25公斤，合共重60噸，估計市價超過20萬元，並拘捕1男1女（50及55歲），分別是公司主管及職員，涉嫌觸犯商品說明條例，案件仍在調查中，不排除會有更多人士被捕。

海關留意到，涉案建築材料供應商主要透過網站宣傳及經營業務，並會相約客人到油麻地公眾貨物起卸區的提貨點付款及交收冒牌瓷磚黏結劑。該批冒牌瓷磚黏結劑主要用來黏貼天花板、牆壁及地板的瓷磚。

海關版權及商標調查科一般調查組指揮官吳家俊交代案情。（羅敏妍攝）

吳家俊續指，冒牌品因技術及成本等因素，包裝較為粗疏，包裝顏色比正貨鮮色，而噴碼字體設計及間隔亦與正貨存在一定分別。另外，一包正貨瓷磚黏結劑市場零售價約100至150元，而冒牌瓷磚黏結劑售價約為83元，平約兩至三成。吳家俊相信市民如保持警惕及小心謹慎，應可以分辨到正貨與冒牌貨，如有懷疑，應先向商標持有人及代理查詢。

吳家俊表示，海關已安排將部分涉案瓷磚黏結劑的樣本送往政府化驗所及專業檢測中心作初步檢測，測試其黏合程度、揮發性物質如甲醛是否符合標準，並重申打擊冒牌物品，保障消費者安全，一向是海關首要任務之一。海關相信今次行動已成功堵截一批冒牌貨流入市場。