20歲男屢扮公安呃$136萬　大學生失51萬　警檢假委任證及保密協議

為打擊「假冒官員」電話騙案，警方東九龍重案組聯同新界南情報組於前日（29日）在荃灣區展開代號「黑塔」的執法行動，警方在騙從向受害人收取金錢時，以「以欺騙手段取得財產」罪拘捕一名20歲姓彭本地男子，他涉嫌4月4日至4月29日期間干犯共8宗「假冒官員」電話騙案，涉及騙款達136萬元，並在他身上檢獲一隻虛假的委任證。



經調查後發現，受害人為年齡介乎18至66歲，分別報稱學生、設計師、化妝師及退休人士。其中涉及騙款最多的受害人為一名18歲本地大學生，他被騙取51.6萬元。



東九龍總區重案組高級督察譚頌琪提醒，執法部門係不會以金錢或做任務的形式作為交換條件，去拖延調查或減輕罪責。（鄭嘉惠攝）

東九龍總區重案組高級督察譚頌琪指，受害人首先會收到不明來電，騙徒會訛稱為內地公安，指受害人牽涉洗黑錢或詐騙活動，要求與「特務」見面及簽署保密文件。及後騙徒會要求受害人上繳金錢作調查之用。

警方表示，騙徒以秘密調查為由，要求部分受害人獨自租住酒店房間以便進行調查，其後安排「特務」向受害人送遞保密協議，以防受害人尋求身邊人協助。騙徒其後以調查緊急等藉口，不但要求受害人上繳銀行戶口內的儲蓄，更指示受害人提取家中所有現金，包括外幣及紀念幣等。騙徒以孤立受害人和「以快打慢」形式，令受害人在無法向身邊人求助下墮入騙局。

警方在被捕人寓所中起回部分贓物、製造虛假委任證及保密協議的工具。（黃學潤攝）

經調查後，被捕人報稱學生，警方在其寓所中起回部分贓物、製造虛假委任證及保密協議的工具。他現正被扣留調查。據了解，被捕人假冒官員及警察詐騙，指他完成犯罪集團指派的「任務」後，能收取數千至1萬報酬，再用報酬購買製造虛假委任證及保密協議的工具。

騙徒以調查緊急等藉口，要求受害人上繳銀行戶口內的儲蓄，並指示受害人提取家中所有現金，包括外幣及紀念幣等。（黃學潤攝）

警方重申，執法部門不會以金錢或做任務的形式作為交換條件，去拖延調查或減輕罪責。這些只是騙徒的行騙手法，或者令受害人成為他們的犯案工具。當市民收到陌生來電指曾干犯罪行，務必保持冷靜，以及與身邊人商量。

警方呼籲，如果市民曾經跟一名身穿西裝人士交談，而對方亦曾經要求簽署保密文件或繳交金錢，請立即聯絡東九龍重案組第3B隊電話3661 0106。