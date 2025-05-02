2女酒店房及私家車藏$13萬毒品　包括太空油煙彈　涉販毒被捕

油尖警區特別職務隊第二隊人員根據深入調查及分析後，昨日（1日）於葵青區內展開打擊毒品行動。期間在青山公路葵涌段一酒店房間外截查兩名女子，分別在酒店單位及私家車上檢獲懷疑「冰」毒、太空油煙彈及懷疑霹靂可卡因，總市值共約13萬港元。



警方稱，人員在青山公路葵涌段一酒店房間外發現該兩名女子形跡可疑，遂上前截查，在其中一名女子租用的酒店單位檢獲約28.4克懷疑「冰」毒及35粒懷疑載有依托咪酯（俗稱「太空油毒品」）的煙彈；亦在其中一名女子的私家車上檢獲約87克懷疑霹靂可卡因。行動中檢獲的毒品總市值共約13萬港元。

經調查後，該名37歲姓石本地女子及該39歲姓馮本地女子涉嫌「販運危險藥物」被捕，現正被扣留調查。

警方以涉嫌「販運危險藥物」拘捕37歲姓石本地女子及39歲姓馮本地女子。（警方提供）

警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可被判處罰款五百萬元及終身監禁。

另外，政府已在憲報刊登《2025年危險藥物條例（修訂附表1）令》，將依托咪酯及三種類似物列為毒品。根據《條例》，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰500萬元。在違反《條例》的情況下管有和服用這些毒品，則最高可被判監禁7年及罰款100萬元。