有片｜澳門A3橋施工棧橋塌陷　起重機與操作員墮海　當局勒令停工

今日（2日）上午澳門新城填海A區與澳門半島連接橋（A3橋）設計連建造工程工地發生工業意外。臨時施工棧橋局部失穩損壞，導致一台施工機械及一名機械操作員墮海，操作員其後自行上岸，並由承建單位送往醫院。據了解，涉事操作員初步為輕傷，事發後意識清醒，並安排作詳細檢查。



網上片段顯示，A3橋臨時施工棧橋其中一段突然塌陷。

面上一部吊臂起重機隨即失平衡向外翻側。

網上片段顯示，A3橋臨時施工棧橋其中一段突然塌陷，橋面上一部吊臂起重機隨即失平衡向外翻側，直接墮海，擊起巨大水花。而橋面工地亦揚起陣陣灰塵。事後大批工人在橋面視察情況。

事後大批工人在橋面視察情況。

澳門公共建設局、海事及水務局和勞工事務局對事件高度重視，並已即時派員到場了解情況，向相關承建單位發出停工通知，勒令全面停工，並將安排打撈施工機械工作，同時對相關水域採取相應措施，以免在打撈作業期間對水域造成污染。

澳門公共建設局、海事及水務局和勞工事務局即時派員到場了解情況。

勞工事務局對意外導致一名外地僱員受傷表示關注，對傷者致以慰問，並會協助跟進工傷賠償事宜。

公共建設局則要求承建及監理單位全面配合行政當局調查事故原因，並於短期內提交報告。倘涉及違規及不安全作業，將依法追究和處理。

海事及水務局今早派出公務船和人員，檢查現場和周邊海域安全情況，是次意外不涉及船舶，亦不影響公共航道的航行安全。海事及水務局已要求承建單位設置圍油欄和警示浮泡，防止倘有的油污溢出以及提醒船舶切勿靠近，同時要求承建單位儘快打撈跌入海中的機器和物件。