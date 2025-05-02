有片｜葵涌「瘋狂的士」　司機單手捉半掩車門　兩度撞車不顧而去

葵涌貨櫃碼頭南路今日（2日）驚現「瘋狂的士」，一輛市區的士高速駛入迴旋處，追撞一輛貨車車尾。該輛貨車車Cam影片可見，該輛的士的司機位車門全程半掩，車窗降下，有人單手捉住車門，的士直撞貨車車尾後未有停下，繼續前行。警方今日先後接獲兩宗「交通意外—肇事後不顧而去」的報案，均涉及該輛的士。



的士由呈祥道高速切入迴旋處。（網上影片截圖）

根據網上流傳兩條影片。首段影片可見，中午12時44分，一輛車頭冚疑沒關妥、司機車門半開的市區的士，高速切入貨櫃碼頭南路，近4號貨櫃碼頭對出的迴旋處。其時一輛紅色大貨車正在迴旋處內圈行駛，的士直切入其前方，大貨車即時收慢，幸未與的士相撞。

另一影片則見，該輛的士繼續往觀塘方向行駛，疑追撞前方另一貨車車的車尾。的士車頭蓋撞至變形，車頭有零件跌在地上，的士司機未有停車，右手捉住半掩車門繼續行駛。

貨車險撞到的士。（網上影片截圖）

的士往觀塘方向繼續高速行駛。（網上影片截圖）

的士同日涉兩宗交通意外 事後均不顧而去

警方今日先後接獲兩宗交通意外報告，涉及該輛的士。下午近1時，一名張姓34歲輕型貨車男司機在荔景賢麗苑購物中心附近報案，指其車輛在貨櫃碼頭南路近三號貨櫃碼頭迴旋處行駛時，一輛的士突然出現及撞到其車輛，但該輛的士事後揚長而去。案件交由新界交通意外調查隊第3隊跟進，暫時末有人被捕。

另外，下午1時36分，美孚新邨停車場職員報案指，一輛的士撞毀停車場閘口後不顧而去。人員經初步調查，翻查閉路電視片段，相信涉案的士與車CAM影片該輛的士為同一輛。

的士繼續往觀塘方向高速行駛。（網上影片截圖）