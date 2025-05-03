警東九龍拘5司機　3醉駕1販毒1藏毒　檢$4萬毒品包括太空油煙彈

警方表示，東九龍總區交通部執行及管制組特遣隊昨日（2日）至今日（3日）凌晨在區內展開打擊「酒後駕駛」、「販運危險藥物」及 「藏毒」的行動。行動中，警員共拘捕5名司機及向6名司機發出口頭警告。



圖為涉案私家車。（警方提供）

行動中，警員在觀塘道發現3輛私家車搖擺不定，懷疑司機酒後駕駛，於是上前截查。經初步調查，3名分別56歲姓王、49歲姓黃及43歲姓潘本地男司機未能通過酒精呼氣測試，涉嫌「酒後駕駛」被捕。3名被捕人已獲准保釋候查，須於五月下旬向警方報到。

圖為涉案私家車。（警方提供）

另外，特遣隊昨日（2日）大約凌晨2時50分沿觀塘道巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，於是在福淘街將車截停搜查。

警員在車廂內儲物箱搜出共32包共重約39克的懷疑氯胺酮、11包共重約9克的懷疑可卡因、9包共重約11克的懷疑冰毒，以及3粒懷疑依托咪酯（俗稱太空油）煙彈，檢獲的毒品市值共約3.4萬元，警員經初步調查後，以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名32歲姓陳本地男司機，他現正被扣留調查，案件交由秀茂坪警區刑事調查隊第二隊跟進。

圖為涉案私家車。（警方提供）

警方拘捕涉案司機。（警方提供）

特遣隊人員今日（3日）大約凌晨2時10分沿太子道東巡邏期間，發現一輛私家車形跡可疑，於是在太子道東近譽港灣將車截停搜查。警員在車廂內儲物箱搜出共重約9克的懷疑可卡因，檢獲的毒品市值共約一萬元，並以涉嫌「藏毒」拘捕該名30歲姓吳本地男司機，他現正被扣留調查，案件交由黃大仙警區刑事調查隊第四隊跟進。

警方檢獲證物。（警方提供）

警方檢獲證物。（警方提供）

警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，並會繼續進行打擊毒品行動。根據香港法例第134章《危險藥物條例》，任何人如管有危險藥物，或吸食、吸服、服食或注射危險藥物，一經定罪，最高可被判處罰款100萬港元及監禁7年，市民切勿以身試法。警方會繼續加強執法行動以打擊相關違例罪行，保障市民安全，各駕駛人士切勿以身試法。