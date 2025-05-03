上水清河邨男子徒手爬外牆水管 終返回安全位置 消防曾開氣墊
撰文：凌逸德
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今日（3日）下午5時半，警方接獲報案，指一名男子擒出上水清河邨清譽樓的單位外牆，並攀爬水管。警方及消防趕抵現場，並展開氣墊戒備，其後亦派出談判專家趕赴現場游說。至晚上7時許，男子已返回安全位置，但手部有擦傷，由救護車送北區醫院治理。
網上影片及照片所見，大批市民在大廈對開地面駐足圍觀，該名男子在大廈天井外牆沿水管上下移動，更曾危站水管上，繼而跳躍至對面外牆。他其後在兩層樓之間的外牆停下，有消防員從樓上游繩而下戒備。
現場消息指，男子年約50歲，被救下來時神智迷糊，胡言亂語，當時有防暴警察攜盾牌及戴頭盔到上址處理事件。事發位置樓下為往返商場必經之路，平日人來人往，目擊者指，事主曾將畫、石頭碎粒、玻璃物件等由高處擲到地上，幸無釀傷亡。
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