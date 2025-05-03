上水清河邨男子徒手爬外牆水管　終返安全位置　涉管危險藥物被捕

今日（3日）下午5時半，警方接獲報案，指一名男子擒出上水清河邨清譽樓的單位外牆，並攀爬水管。警方及消防趕抵現場，並展開氣墊戒備，其後亦派出談判專家趕赴現場游說。至晚上7時許，男子已返回安全位置，但手部有擦傷，由救護車送北區醫院治理。警方經調查後，以涉嫌「管有危險藥物」拘捕該名50歲姓鄧男子，案件交由大埔警區刑事調查隊第四隊跟進。



網上影片及照片所見，大批市民在大廈對開地面駐足圍觀，該名男子在大廈天井外牆沿水管上下移動，更曾危站水管上，繼而跳躍至對面外牆。他其後在兩層樓之間的外牆停下，有消防員從樓上游繩而下戒備。



消防到場展開氣墊。（上水人大聯盟 Facebook / Yuet Hau）

現場消息指，男子年約50歲，被救下來時神智迷糊，胡言亂語，當時有防暴警察攜盾牌及戴頭盔到上址處理事件。事發位置樓下為往返商場必經之路，平日人來人往，目擊者指，事主曾將畫、石頭碎粒、玻璃物件等由高處擲到地上，幸無釀傷亡。

消防到場戒備。（清河邨 & 祥龍圍邨 Ching Ho Estate & Cheung Lung Wai Estate Facebook / 青い 夏）

男子在單位外爬水管。（香港交通及突發事故報料區 Facebook / Chi Ming Lam）

消防到場救援。（李澤峰 Facebook）

警方在場調查。（王譯揚攝）

入夜後仍有大批市民駐足觀看。（王譯揚攝）

男子曾高空襲物。（王譯揚攝）

男子獲救後，被送往北區醫院治理。

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